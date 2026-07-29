به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بازسازی واقعه عاشورا با همکاری هیئت انصار امام(ع) در شهر هرمل و هیئت احیای واقعه طف شمسطار، با حمایت معنوی شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، و با حضور ایهاب حماده، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، جمعی از علما، شخصیتهای محلی و شمار زیادی از مردم برگزار شد.
در آغاز این مراسم، پرچم حسینی که از آستان مقدس حضرت عباس(ع) به هرمل منتقل شده بود، برافراشته شد.
ایهاب حماده در سخنرانی خود با اشاره به الهامبخشی نهضت عاشورا برای مقاومت، اظهار داشت: ما بر این مسیر ثابتقدم هستیم و خون شهدا را امانتی برای ادامه راه میدانیم. وی افزود، پیام کربلا در همه مراحل تاریخ زنده است و ملتهایی که در برابر ظلم و تجاوز میایستند، راه امام حسین(ع) را ادامه میدهند.
این نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد که مردم با تقدیم شهدا، آوارگی خانوادهها و از دست دادن داراییهای خود، وفاداریشان به آرمان مقاومت را اثبات کردهاند و تا پیروزی بر آنچه «طرح صهیونیستی ـ آمریکایی» خواند، به ایستادگی ادامه خواهند داد.
در ادامه، بازسازی صحنههای واقعه کربلا به مدت سه ساعت در فضایی آکنده از حزن و اندوه اجرا شد.
پس از پایان مراسم نیز حاضران با در دست داشتن پرچمهای حسینی و پرچمهای مقاومت، شعارهایی در حمایت از امام حسین(ع) سر دادند و موکبهای مردمی با توزیع غذا، نوشیدنی و میوه از عزاداران پذیرایی کردند.
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