ترور هرگز پایان نهضت مردمی ایران نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت به مناسبت سالروز ترور نافرجام رهبر شهید(ره) و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی(ره) و یارانش بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:



ششم تیرماه یادآور الطاف بیکران خداوند متعال است که به ملت ایران ارزانی داشت و امام خامنه‌ای(ره) را در کوران جنایات دشمن برای عزتمندی مردمان این سرزمین حفظ کرد.

رهبر شهید انقلاب با استقامتی علوی، بار سنگین هدایت امت مبعوث شده را پس از رحلت امام خمینی(ره) به دوش کشید تا در امتداد مسیر هدایت بخش اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، سفینه ای باشد و انقلاب را از امواج سهمگین فتنه‌ها، تهاجم و دسیسه های شیطانی دشمنان به ساحل نجات رهنمون سازد.

تنها به فاصله یک روز پس از آن سوء قصد وحشیانه، دشمن پست و فرومایه در شرارتی دیگر در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ آسمانِ ایران را غرق ماتم وعزا کرد. آن‌گاه که شهید آیت الله دکتر بهشتی(ره) به همراه هفتاد و دو تن از یاران و دلدادگان خمینی کبیر(ره)، درپی توطئه منافقین کوردل مظلومانه به شهادت رسیدند.

دشمنان این خیال خام را در سر می پروراندند که با از میان برداشتن پیشگامان و طلایه داران انقلاب، پایه‌های این نظام متزلزل شده و فرو خواهد ریخت غافل از اینکه ترور، این شمشیر زنگار گرفته‌ استبداد و خشونت هرگز پایان یک نهضت و جریان مردمی نخواهد بود.

نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی، مصداق بارز استیصال دشمنانی است که از بکار گیری ابزار منطق، گفتگو و قانون عاجزند و به سلاح بزدلانه‌ی ترور متوسل می‌ گردند.

اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از آن رخدادهای ناگوار، ملت مقاوم و بصیر ایران به عنوان وارثان خون‌ پاک شهدا در میدان نبردی گسترده تر با شجاعت بی‌نظیر، سرافرازانه و مستحکم ایستاده‌ و در مقابل هیچ طاغوتی سر خم ننموده اند.

مقابله با نظام سلطه و درماندگی استکبار جهانی در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امری تصادفی و گذرا نبوده بلکه امتدادی از همان تقابل تاریخی حق و باطل است آن‌چنان که در قضایای اخیر دنیا مشاهده نمود که دشمنان ایران اسلامی که با تمام قوا سعی در به زانو درآوردن کشور داشتند به فضل الهی تسلیم همان اراده‌ی پولادین ملت غیور ایران در ششم و هفتم تیرماه ۱۳۶۰، شده اند.

بنیاد حفظ آثار ونشرارزش های دفاع مقدس و مقاومت ضمن تاکید بر این نکته که این انقلاب مقدس، بر پایه دفاع از حق مظلوم و پاسداشت شرافت انسانی و عزت و استقلال بنا شده، هرگونه ترور، نقض حقوق بشر و خشونت سازمان‌ یافته را محکوم به فنا و شکست دانسته و اعلام می دارد این رفتارهای وحشیانه و ظالمانه هیچگاه نمی تواند در اراده‌ی ملت رشید ایران خللی ایجاد نماید و تأسی به مشی امامین انقلاب(ره)، عمل به منویات روشنگرانه وخردمندانه رهبر فرزانه کشور، حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(مدظله العالی) و برکت خونهای مطهر و به ناحق ریخته شده شهدا و ایمان و باور مردم خداجوی و عزیز ایران مقتدر روز به روز کشور را مستحکمتر از قبل خواهد ساخت.

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