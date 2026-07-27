به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر طلاجوران، مداح شناختهشده کشور شامگاه یکشنبه، 4 مرداد 1405 با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در رشت، نقش رسانهها را در نبرد روایتها تعیینکننده دانست و تأکید کرد که همانگونه که جمهوری اسلامی در عرصه نظامی توانسته بر دشمنان غلبه کند، در میدان جنگ رسانهای نیز با همت اصحاب رسانه و هوشیاری مردم، پیروز خواهد شد.
طلاجوران در این دیدار، با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان رسانهای و مردم رشت، فضای حاکم بر این اجتماع را سرشار از شور، نشاط و روحیه انقلابی توصیف کرد و گفت: در ماههای اخیر در اجتماعات متعددی حضور داشتهام، اما فضای حاکم بر این اجتماع، از پرانرژیترین و اثرگذارترین برنامههایی بود که تجربه کردم.
وی با اشاره به حوادث پس از فتنه دیماه و آنچه توطئه دشمنان علیه جمهوری اسلامی خواند، اظهار کرد: دشمنان تصور میکردند با ایجاد ناامنی و فشارهای مختلف میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما همانگونه که در وصیت رهبر شهید آمده بود که «مردم مبعوث میشوند»، امروز شاهد حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه هستیم و ایران اسلامی، سربلندتر از گذشته مسیر خود را ادامه میدهد.
این مداح ملی، حضور گسترده مردم در برنامههای مختلف انقلابی و مذهبی را نشانه پایداری ملت ایران دانست و افزود: مردم رشت نیز با حضور پرشور خود بار دیگر نشان دادند که همچنان بر آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون شهدا پایبند هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
طلاجوران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و نقش رسانهها در مقابله با عملیات روانی دشمن، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از تقابل دشمن با جمهوری اسلامی در عرصه رسانه و جنگ شناختی جریان دارد. دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و فضای یأس و تردید را در جامعه گسترش دهد؛ از اینرو مسئولیت رسانههای متعهد بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت: او بیش از هر چیز بر عملیات رسانهای و بازی با افکار عمومی تکیه دارد و تلاش میکند با فضاسازی، ذهن مردم را تحت تأثیر قرار دهد. امیدواریم همانگونه که جمهوری اسلامی در میدانهای سخت نظامی موفق بوده است، در جنگ رسانهای نیز با تلاش اصحاب رسانه، هدایت الهی و عنایت حضرت ولیعصر(عج)، به پیروزی دست یابد.
مداح ملی کشور در پایان، از تلاشهای فعالان رسانهای حاضر در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی قدردانی کرد و گفت: از همه خواهران و برادران رسانهای که در این روزها با حضور میدانی و فعالیت شبانهروزی در عرصه اطلاعرسانی تلاش میکنند، صمیمانه تشکر میکنم و خدا قوت میگویم. امیدوارم رسانههای جمهوری اسلامی هر روز توانمندتر از گذشته عمل کنند و بتوانند صدای مردم و پیام وفاداری آنان به آرمانهای انقلاب و خون شهدا را به مسئولان و مردان میدان منتقل کنند.
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