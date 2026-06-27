عزاداری عاشورای حسینی در دومین قله مرتفع جهان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ویدئویی از برگزاری مراسم عزاداری در پایگاه اصلی صعود قله کی۲، دومین قله مرتفع جهان در شمال پاکستان مورد توجه کاربران قرار گرفته است.



این مراسم در پایگاه اصلی صعود کی -۲، واقع در منطقه بلتستان پاکستان و در ارتفاع حدود ۵۱۵۰ متر از سطح دریا برگزار شده است؛ مکانی که به عنوان یکی از مرتفع‌ترین و دشوارترین پایگاه‌های کوهنوردی جهان شناخته می‌شود.

دسترسی به این منطقه تنها از طریق یک مسیر طولانی و طاقت فرسا امکان‌پذیر است. کوهنوردان پس از رسیدن به شهر اسکردو از طریق دره شگر خود را به روستای آسکوله، آخرین آبادی منطقه شگر می‌رسانند و از آنجا مسیر پیاده‌روی خود را آغاز می‌کنند.



فاصله پیاده‌روی از آسکوله تا پایگاه اصلی صعود کی۲ حدود ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر است و پیمودن آن معمولاً ۵ تا ۷ روز زمان می‌برد.

این مسیر از یخچال بالتورو و منطقه مشهور کنکوردیا عبور می‌کند و یکی از دشوارترین مسیرهای طبیعت گردی جهان به شمار می‌رود.



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