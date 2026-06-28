به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش روزنامه دولتی «لو سُئیل» سنگال، آیین‌های سوگواری دهه اول محرم در سال ۲۰۲۶ در جنوب این کشور، جلوه‌ای از خدمت‌رسانی اجتماعی به خود گرفت.

روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن، روستای «دارالهجره» در منطقه بونکُنتو (ویلینگارا)، شاهد برپایی یک بیمارستان صحرایی بزرگ برای خدمت به ساکنان محروم این منطقه بود.

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عزاداری عاشورا در روستای دارالهجره، سنگال

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این فعالیت‌های درمانی که همزمان با ایام سوگواری عاشورای حسینی انجام شد، توسط موسسه بین‌المللی «مُظهِر» (Mozdahir) – که یک نهاد فرهنگی و خیریه شیعی فعال در سنگال است – سازمان‌دهی شده بود.

تأکید بر توسعه انسانی در سایه آموزه‌های دینی

بنا بر گزارش این روزنامه سنگالی، شریف محمد علی حیدرا، رهبر شیعیان این موسسه در سنگال، بار دیگر تأکید کرد که دینداری باید محرک اصلی توسعه انسانی و رفاه اجتماعی باشد. بر همین اساس، همزمان با مراسم‌های عزاداری، یک روز ویژه ویزیت رایگان پزشکی با حضور متخصصان همراه با اهدای داروهای ضروری برای اهالی منطقه «فولادو» برگزار شد.

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فرصتی برای اقشار آسیب‌پذیر جنوب سنگال

روزنامه «لو سُئیل» در ادامه گزارش خود می‌نویسد: برای ساکنان جنوب سنگال که همواره با چالش دوری از مراکز درمانی مجهز و کمبود پزشک متخصص روبرو هستند، این کاروان پزشکی یک «اکسیژن حیاتی» محسوب می‌شد. پزشکان و داروسازان داوطلب با حضور در این روستا، به درمان بیماران در تخصص‌های مختلف پرداختند تا مسیر دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات سلامت هموار شود.

روستای دارالهجره که زادگاه شریف محمد علی حیدرا است، هر ساله در ایام عاشورا به کانون تجمع هزاران تن از شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) از سراسر منطقه تبدیل می‌شود.