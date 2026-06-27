به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین حدادی فام، رئیس ستاد ویژه تشییع امام شهید در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها از فراهم شدن شرایط اسکان ویژه طلاب و دانش‌آموختگان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و دانشجویان دانشکده هدی خبر داد.

وی ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند رهبر شهید، بر حضور پرشور طلاب در مراسم تشییع امام شهید و نیز تداوم راه این اسوه مقاومت و بصیرت تأکید کرد و بیان داشت: جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آمادگی پذیرش و اسکان خانواده جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها را دارد.

مهندس حدادی افزود: طلاب، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشکده هدی می‌توانند جهت شرکت در مراسم تشییع امام شهید، برای اسکان در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به‌صورت خانوادگی و انفرادی از طریق لینک https://forms.jz.ac.ir/f_1118/ ثبت‌نام نمایند.

رئیس ستاد ویژه تشییع امام شهید در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اعلام زمان ثبت نام از 5 تا 7 تیر، تصریح کرد: زمان اسکان از 15 تا 17 تیر 1405 در نظر گرفته شده است و با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام نمایند.

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