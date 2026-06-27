امسو: طالبان خبرنگار زن را حین پوشش مراسم عزاداری در کابل بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان، یک خبرنگار زن را روز پنج‌شنبه (۴ تیر) هنگام پوشش خبری مراسم عزاداری عاشورا در یکی از خیابان‌های کابل بازداشت کردند.

بر اساس بیانیه امسو، این خبرنگار زن همراه با همکارانش، از جمله تصویربردار، در جریان تهیه گزارش از مراسم محرم توسط نیروهای طالبان متوقف و به یکی از مراکز امنیتی شهر منتقل شد. دلیل بازداشت، «همراهی با تصویربردار نامحرم» عنوان شده است.

بازداشت‌شدگان تا شامگاه همان روز در بازداشت به سر بردند و نهایتاً با میانجی‌گری مسئولان رسانه و خانواده‌هایشان آزاد شدند. امسو به دلایل امنیتی از افشای هویت خبرنگار و نام رسانه مربوطه خودداری کرده است.

این سازمان با ابراز نگرانی شدید از افزایش محدودیت‌ها علیه خبرنگاران به‌ویژه در پوشش رویدادهای مذهبی، تأکید کرد که چنین اقداماتی آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات را نقض می‌کند.

امسو این بازداشت را نمونه‌ای دیگر از فشارهای فزاینده بر رسانه‌ها و خبرنگاران زن در افغانستان دانست.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌های متعددی از محدودیت‌های طالبان بر عزاداری محرم در نقاط مختلف افغانستان منتشر شده است.

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