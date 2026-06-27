برگزاری پویش اهدای خون به مناسبت روز عاشورا در مخاچ قلعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این برنامه با حمایت وزارت سیاست ملی و امور ادیان جمهوری داغستان و با حضور جمعی از شیعیان، علما و اهالی شهر برگزار گردید.

هدف از برگزاری این آیین، کمک به نیروهای نظامی مجروح در جریان عملیات نظامی ویژه و نیز تمامی بیماران و نیازمندانی است که به خون و فرآورده‌های خونی احتیاج دارند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که چنین اقداماتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فرهنگ اهدای خون و ترویج ارزش‌های والای همیاری، ایثار و نوع‌دوستی ایفا کند.

برگزارکنندگان نیز خاطرنشان کردند که این‌گونه ابتکارات در تحکیم همبستگی اجتماعی، گسترش فرهنگ اهدای خون و پاسداری از ارزش‌های اصیل اخلاقی و معنوی مبتنی بر رحمت، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه مؤثر است.

گفتنی است، آیین اهدای خون به مناسبت ایام محرم در مخاچ‌قلعه برای دومین سال متوالی برگزار می‌شود.

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