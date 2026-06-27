بازگشایی درهای مصلی از ۶ صبح شنبه برای وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد: درهای مصلی تهران از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه برای حضور مردم در مراسم وداع با قائد شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان بازگشایی می‌شود.

این ستاد اعلام کرد: به‌عنوان قدمگاه آخرین دیدارهای عمومی رهبر شهید با مردم آماده میزبانی از جمعیت کثیری از عزاداران است که از سراسر کشور برای بدرقه پیکر مطهر ایشان به پایتخت آمده‌اند.

ستاد برگزاری مراسم در تهران با بیان اینکه این رویداد یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ کشور خواهد بود اعلام کرد: تمهیدات لازم برای استقبال از جمعیت چندمیلیونی و مدیریت نظم و امنیت مراسم اندیشیده شده است و از مردم خواست برای دریافت اطلاعات دقیق درباره مسیرهای تشییع و برنامه‌های آینده، تنها به اخبار رسمی منتشرشده از سوی ستاد برگزاری مرجعیت داشته باشند.

این ستاد ادامه داد: جزئیات تکمیلی نماز و مسیرهای تشییع در روزهای آتی اعلام خواهد شد.

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