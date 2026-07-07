آیین تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب در قم آغاز شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صبح امروز رأس ساعت هشت در شهر قم آغاز شد. این مراسم که با حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار قم همراه بود، از مسجد مقدس جمکران آغاز شده و جمعیت عزادار پیکر ایشان را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشایعت میکنند.
خیابانهای منتهی به مسیر تشییع مملو از جمعیت سوگواری است که با سردادن شعارهای حماسی و مرثیهخوانی، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردهاند. پیکر مطهر پس از عبور از مسیرهای تعیینشده، برای مراسم وداع نهایی به حرم بانوی کرامت منتقل خواهد شد.
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