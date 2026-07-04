رسانه صهیونیستی: تشییع میلیونی پیکر رهبر ایران، نمایش قدرت ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت: شرکت میلیونی در مراسم تشییع پیکر رهبر فقید ایران نمایش قدرت و انگشت ایران در چشم آمریکاست و تهران از این طریق اعلام می کند که انقلابش حد و مرزی ندارد.

از سوی دیگر این روزنامه نوشت که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخبار منتشر شده از سوی نیویورک تایمز مبنی بر برنامه ریزی تل آویو برای ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی عراقچی و قالیباف در جریان مذاکرات با آمریکا را تکذیب کرد.

مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، از ساعاتی پیش با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاریست.مراسم وداع شنبه و یک شنبه در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود و روز دوشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور میلیونی مردم ایران در تهران انجام خواهد شد.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه برای تشییع به قم انتقال داده می شود و مراسم تشییع باشکوهی نیز روز چهارشنبه در شهر مقدس کربلا انجام می شود. تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نهایتا در روز پنج شنبه در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام خواهد شد.

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