  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

عزیمت وزیر امور خارجه به عراق

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
کد مطلب: 1832455
عزیمت وزیر امور خارجه به عراق

وزیر خارجه صبح یکشنبه برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح یکشنبه برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقام‌های ارشد عراق درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.

انجام هماهنگی های لازم با مراجع مسئول عراقی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در عتبات عالیات، از جمله موضوعات دستور کار این سفر است.

..........................

پایان پیام/ 167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha