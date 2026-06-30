به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراس الیاسر، عضو شورای سیاسی مقاومت اسلامی نجباء، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق، گفت که برگزاری چنین مراسمی، توطئه‌های دشمنان را شکست خواهد داد.

الیاسر درباره آمادگی گروه‌های مقاومت و ملت عراق برای برگزاری این مراسم تشییع گفت: برای عراق و عراقی‌ها مایه افتخار و مباهات است که توفیق تشییع پیکر پاک رهبر شهید نصیبشان شود.

وی این اقدام را بیانگر وحدت ملت‌های عراق و ایران دانست و تأکید کرد: این تصمیم نشان می‌دهد سرنوشت ملت‌های ایران و عراق در جنگ به رهبری ولی فقیه شهید، یکی است و نشانگر میزان تعامل مقاومت و مردم با فرماندهی این ولی است.

وی با اشاره به حمایت و توجه مردم عراق به رهبری و مردم ایران، ادامه داد: پیش از اینکه درباره برگزاری مراسم تشییع در عراق تصمیمی گرفته شود، اجماع گسترده‌ای درباره تمایل عراق به میزبانی از پیکر پاک ایشان وجود داشت. از این رو مقاومت اسلامی وظیفه همکاری و هماهنگی با دولت و آحاد مردم جامعه عراق را بر عهده گرفت تا این تصمیم در تمامی زمینه‌های لجستیکی و رسانه‌ای به ثمر بشیند.

الیاسر در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات امنیتی برای حفظ امنیت شرکت‌کنندگان در مراسم گفت: قطعاً دشمنان عراق و جمهوری اسلامی خواهان برگزاری تشییع باشکوه رهبر جمهوری اسلامی نیستند و تمایلی به اتحاد ملت‌های ایران و عراق ندارند. اما یکی از عواملی که هرگونه توطئه برای تأثیرگذاری بر این مراسم را خنثی می‌کند، تمایل شدیدی است که مردم عراق برای کسب افتخارِ تشییع پیکر پاک ایشان در کشور خود ابراز داشته‌اند.

وی با بیان اینکه پس از اعلام خبر شهادت رهبر شهید، غم بزرگی بر عراق حاکم شد، تصریح کرد: جامعه عراق این غم را با حضور گسترده در اکثر استان‌های عراق و برپایی طولانی‌مدت خیمه‌های عزاداری به نمایش گذاشتند. مقاومت اسلامی برای موفقیت این تشییع در شرایط امنیتی مستقل، در حال هماهنگی است.

این مقام نجباء درباره معنای برگزاری مراسم تشییع قائد امت در عراق گفت: عراق بیشترین اماکن متبرکه و مقدس منطقه را در خود جای داده و مرقد مطهر شش نفر از ائمه اطهار(ع) در عراق قرار دارد؛ این موضوع از نظر همه شیعیان جهان، به عراق ویژگی خاصی می‌بخشد. همچنین اکثریت جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند و نجف اشرف میزبان مرجعیت دینی است که شهادت ولی شهید را با بهترین جملات تسلیت گفت.

وی افزود: این عوامل به این مراسم قدرت معنوی و ویژگی خاصی می‌بخشد و آن را به یک رویداد کلیدی و تأثیرگذار در منطقه تبدیل می‌کند که تمام پروژه‌های خبیثانه را در منطقه از بین می‌برد. این تشییع به منزله یک رفراندوم مردمی بزرگ است که میزان آگاهی جامعه نسبت به این نبرد، جبهه‌های حق و رهبران پیشرو آن را آشکار می‌کند.

الیاسر همین مسئله را علت اصلی ترس آمریکا و اسرائیل دانست و تصریح کرد: این تشییع بر دستاوردهای جمهوری اسلامی می‌افزاید و موفقیت‌های آن را در جنگ، دو چندان می‌کند و باعث تقویت نقش مهمی می‌شود که رهبر شهید برای دفاع از مستضعفین ایفا کرد.

وی درباره نگاه خود به آینده منطقه، معادلات آن و تأثیر ویژه این موضوع بر عراق گفت: جمهوری اسلامی موفق شد واشنگتن را مهار کرده و تمام پروژه‌هایش در منطقه را دچار سردرگمی و ضعف کند. ایران چهره پلید رژیم غاصب را برای جهان اسلام عیان ساخت، تمامی توانمندی‌های نظامی آمریکا در منطقه را تضعیف کرد و به کشورهای حوزه خلیج فارس این پیام را داد که اتکا به آمریکا نه از آن‌ها محافظت می‌کند و نه امنیتی برای منطقه به ارمغان می‌آورد.

الیاسر با بیان اینکه جنگ رمضان ثابت کرد ایران یک بازیگر منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، در پایان گفت: این دستاورد باعث شد قدرت‌های بزرگی مانند چین و روسیه، در روابط خود با این محور بازنگری کنند و تلاش واشنگتن برای دستیابی به تفاهم‌نامه‌ای با ایران به هر طریقی، نشانه‌ای از پایان دوران سلطه در منطقه و جهان است. این موضوع نشان داد که ایران یک قدرت تأثیرگذار در ترسیم مجدد نظم جهانی است.

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