به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان هفتم تیر و استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران، گفت: کماکان مطالبه حقیقت و اجرای عدالت از همه طرف‌هایی که به انحای مختلف به این رژیم کمک کردند به ویژه آلمان را داریم.

بقائی در ابتدای نشست هفتگی با خبرنگاران همچنین به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در هفته آینده اشاره کرد و افزود: این حادثه برای ملت ایران، مردم منطقه و آزادگان جهان یک رویداد تاریخی خواهد بود. یکی از اهداف سفر عراقچی به عراق مربوط به همین موضوع بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رابطه ایران و عراق بسیار ریشه‌دار، عمیق و مبتنی بر علقه‌ها و پیوندهای فرهنگی، دینی و همسایگی دو ملت بزرگ ایران و عراق است و قطعاً تغییر دولت‌ها نه تنها تأثیری در این روابط خوب ندارد بلکه از هر فرصتی برای تعمیق روابط استفاده می‌کنیم.

بقائی در پاسخ به سوالی درباره نتایج سفر وزیر امور خارجه به عراق و همچنین هماهنگی‌ها و توافقاتی که برای برگزاری مناسب مراسم تشییع در عراق انجام شده، گفت: اولین سفر وزیر امور خارجه بعد از تشکیل دولت جدید عراق است. رابطه ایران و عراق دارای پیوندهای عمیق است. تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری بر روابط خوب ما نخواهد داشت.

وی افزود: دیدارهای آقای عراقچی با مقامات عراقی در چارچوب هماهنگی‌های بیشتر و مسائل فی‌مابین بوده است. وضع منطقه بررسی شد و عراقی‌ها ابراز مودت کردند با ملت ایران. مواضعی که علما اتخاذ کردند برای ما بسیار ارزشمند بود. هماهنگی‌ها برای برگزاری مراسم تشییع هم خیلی مهم بود که اکثر وقت سفر را به آن اختصاص داد.

بقائی تصریح کرد: فکر می‌کنم مردم عراق برای این لحظه، لحظه‌شماری می‌کنند. نخست‌وزیر عراق کمیته مخصوصی را برای این موضوع تشکیل دادند و درباره نحوه برگزاری مراسم مشورت‌های لازم انجام شد. برگزاری این مراسم حاوی پیام‌های مختلفی برای جهان است از جمله نزدیکی و مودت بین دو ملت ایران و عراق و اینکه عراقی‌ها همچون ایرانیان و به اندازه ما سوگوار هستند.

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