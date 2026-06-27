مجموعه «مادران» روایتگر ایثار، عشق و استقامت مادران ایرانی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال استقبال مخاطبان از مجموعه تلویزیونی «مادران» بعد از اینکه این اثر از شبکه یک پخش شد، این سریال بار دیگر در جدول پخش تلویزیون قرار گرفت و این بار از ۵ تیرماه هر شب ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما مهمان خانه های مردم میشود.

«مادران» مجموعه‌ای اجتماعی و انسانی است که با نگاهی واقع‌گرایانه، روایتگر زندگی مادرانی است که در مواجهه با فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های زندگی، با صبر، امید و استقامت نقشی تأثیرگذار در خانواده و جامعه ایفا می‌کنند.

این مجموعه در قالب هشت قسمت ۴۰ دقیقه‌ای تولید شده و تلاش دارد با به تصویر کشیدن جلوه‌هایی از عشق، فداکاری و مسئولیت‌پذیری مادران، مخاطبان را با داستان‌هایی الهام‌بخش همراه کند.

تهیه‌کنندگی «مادران» را حسین رستم‌پور برعهده داشته و مسعود دهنوی کارگردانی آن را انجام داده است. این مجموعه محصول گروه تلویزیونی شاهد و خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ تولید شده است.

در این مجموعه بازیگرانی چون رویا افشار، ارسطو خوش رزم،مرتضی امینی تبار،رضا بنفشه‌خواه، رضا مسعودی، پانته‌آ کی‌قبادی، مهسا هاشمی، فاطمه حاجوی و حمیدرضا عرب‌سرخی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بازپخش «مادران» فرصتی دوباره برای علاقه‌مندان این مجموعه است تا روایت‌هایی از ایثار، عشق و استقامت مادران ایرانی را در قاب تلویزیون دنبال کنند.

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