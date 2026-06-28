به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بینالمللی الحسین سبطالنبی(ع) سیره، اندیشه و حماسه حسینی با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری، دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس اهلسنت، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعة المصطفی(ص) العالمیه برگزار میشود.
هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای هماندیشی نخبگان جهان اسلام پیرامون ابعاد متعالی شخصیت امام حسین (ع) و تأثیرات تمدنساز نهضت عاشورا است.
دبیرخانه همایش «الحسین سبطالنبی» از تمامی اساتید، پژوهشگران، حوزویان و دانشگاهیان دعوت میکند تا دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در محورهای زیر به این رویداد ارسال نمایند:
ابعاد شخصیتی و روایی: امام حسین (ع) در نگاه پیامبر اکرم (ص) و جایگاه ایشان در احادیث نبوی.
وحدت و همگرایی: نقش محبت امام حسین (ع) و میراث حسینی در تحکیم وحدت اسلامی.
سیره و تاریخ: واکاوی زندگی امام (ع) از عصر رسالت تا نهضت عاشورا.
معارف و علوم اسلامی: تبیین میراث علمی، سخنان، دعاها، فقه و آموزههای اخلاقی امام حسین (ع).
گفتمان مقاومت: تحلیل مفهوم «هیهات منا الذله»، عزت، کرامت و مسئولیتهای اجتماعی امت اسلامی.
بیداری اسلامی: نقش نهضت حسینی در احیای امت و جایگاه امام (ع) به عنوان نماد مقاومت.
مهلت نهایی ارسال مقالات اول صفر ۱۴۴۸ (مصادف با ۲۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام شده است.
پژوهشگران میتوانند فایل مقالات خود را به آیدی زیر در پیامرسان ایتا ارسال کنند:
آدرس دبیرخانه در ایتا: http://eitaa.com/dabir_pazhoohesh
این همایش بینالمللی در ماه صفر سال ۱۴۴۸ هجری قمری در شهر بغداد برگزار خواهد شد.
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