خون شهدای میناب هزینه حمایت از جنایتکاران را بالا برد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدمهدی طباخیان، کارشناس مذهبی، در برنامه «محرم‌شهر» که در میدان آزادی تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) در نهضت عاشورا اظهار کرد: ماجرای حضرت علی‌اصغر(ع) برای سیدالشهدا(ع) و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یکی از مهم‌ترین ثمرات خود را در طول تاریخ نشان داد؛ چراکه ثابت کرد یزید و یزیدیان، کسانی نیستند که بتوان با آنان مدارا یا گفت‌وگو کرد، بلکه دژخیمانی هستند که برای رسیدن به اهداف خود حاضرند دست به هر جنایتی بزنند.

وی افزود: قلب‌هایی که مملو از خشونت و نفرت نسبت به انسانیت هستند، هیچ مرزی برای جنایت نمی‌شناسند؛ به همین دلیل شهادت طفل شیرخوار سیدالشهدا(ع)، حضرت علی‌اصغر(ع)، حادثه‌ای است که حتی در هیچ قاموس نظامی و قواعد جنگی نمی‌گنجد.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: در واقعه کربلا، زمانی که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) حضرت علی‌اصغر(ع) را بر سر دست گرفت، جنگ عملاً پایان یافته بود؛ یاران امام به شهادت رسیده بودند و لشکر ایشان به شهادت رسیده و پراکنده شده بود. سیدالشهدا(ع) تنها در میدان مانده بود و بنا بر برخی نقل‌ها، این صحنه پس از شهادت حضرت عباس بن علی(ع) رخ داد؛ یعنی زمانی که دیگر کسی برای دفاع از امام حسین(ع) باقی نمانده بود.

وی ادامه داد: این جنایت هیچ منطقی جز رذالت و سنگدلی لشکر عمر سعد نداشت و مهم‌ترین اثر آن این بود که پس از آن، هزینه دفاع از یزید و حمایت از جریان ظلم در تاریخ به‌شدت افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که هیچ جریان و مذهب اسلامی در طول تاریخ جرئت نکرد از فرد فاسدی مانند یزید حمایت کند.

حجت‌الاسلام طباخیان با اشاره به شهادت حضرت رقیه(س) نیز گفت: شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) و دختر دلبند سیدالشهدا(ع) از جمله عواملی بود که چهره واقعی حکومت یزید را برای همیشه آشکار کرد و آبروی این جریان را در تاریخ از بین برد.

وی با بیان اینکه حضرت زینب کبری(س) در مجلس یزید، با خطبه خود حقیقت عاشورا را به جهانیان رساند، اظهار کرد: امروز نیز شهدای عزیز میناب، با فاصله‌ای بسیار از مقام شهدای کربلا، همین نقش را ایفا کردند؛ آنان هزینه دفاع از دشمن و جنایتکاران را بالا بردند و اجازه ندادند جنایت علیه ملت‌ها بدون پاسخ و رسواگری باقی بماند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: ما امروز در شرایطی سخن می‌گوییم که برخی افراد که عنوان ایرانی دارند و هم‌زبان ما هستند، اما هیچ عرق و علاقه‌ای به ایران ندارند، همچنان از جنایتکارانی مانند ترامپ و نتانیاهو دفاع می‌کنند؛ اما خون مطهر شهدای میناب کاری کرد که هزینه حمایت از جنایتکاران در این جنگ افزایش یابد و بسیاری دیگر نتوانند به‌راحتی از آنان حمایت کنند.

وی افزود: وقتی کسانی بر خون کودکان و شهدای مظلوم شادی می‌کنند، می‌توان مرز میان انسان و انسان‌نما را تشخیص داد. کسی که از شهادت کودکان خوشحال می‌شود و برای آن پیام شادی منتشر می‌کند، از حقیقت انسانیت فاصله گرفته است.

حجت‌الاسلام طباخیان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این عرصه گفت: رسانه‌هایی که در برابر خون شهدا سکوت نکردند و حاضر نشدند زبان به دفاع از دشمن باز کنند، نقش مهمی در تبیین حقیقت دارند؛ چراکه این خون‌های پاک، مرز میان پاکی و ناپاکی، حق و باطل و انسان سالم و فاسد را روشن کرده است.

اربعین؛ امتداد پیام عاشورا و تجلی مقاومت

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: اگرچه ممکن است برخی از مردم به دلایل مختلف توفیق حضور در مسیر پیاده‌روی اربعین را نداشته باشند، اما باید حقیقت زیارت اربعین و پیام عاشورا را در دل خود زنده نگه دارند و از خداوند بخواهند که توفیق حضور در این مسیر معنوی را نصیب آنان کند.

حجت‌الاسلام طباخیان با اشاره به حضور گسترده زائران در عراق گفت: امروز شاهدیم که جمعیت عظیمی از سراسر جهان برای زیارت سیدالشهدا(ع) راهی کربلای معلی شده‌اند و طبق اعلام مسئولان عراقی، میلیون‌ها زائر در این اجتماع عظیم حضور یافته‌اند.

وی افزود: در ایران نیز با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، مجالس عزاداری، روضه‌خوانی و توسل به سیدالشهدا(ع) در سراسر کشور با شکوه برگزار می‌شود و این نشان می‌دهد جریان عاشورا همچنان زنده و پویاست.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: نباید تصور کنیم که در طول تاریخ، همیشه امکان برگزاری آزادانه مراسم عزاداری حسینی وجود داشته است؛ ما در نقطه‌ای استثنایی از تاریخ تشیع قرار داریم که در امنیت و آرامش می‌توانیم برای امام حسین(ع) عزاداری کنیم و این نعمت، حاصل مجاهدت و خون شهدا در طول قرن‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: از شهدای چالدران تا شهدای جنگ‌های دوران صفویه، شهدای دفاع از سرزمین‌های اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، همه در استمرار این مسیر نقش داشته‌اند و امنیت و عزت امروز تشیع، حاصل ایثار و فداکاری آنان است.

حجت‌الاسلام طباخیان با اشاره به نمونه‌هایی از محدودیت‌های تاریخی شیعیان برای برگزاری مراسم مذهبی گفت: در دوره‌هایی از تاریخ، حتی برگزاری مراسمی کوچک برای اهل‌بیت(ع) با واکنش‌های شدید دشمنان مواجه می‌شد؛ اما امروز میلیون‌ها نفر با امنیت کامل در خیابان‌ها و مسیرهای اربعین، عشق و ارادت خود به سیدالشهدا(ع) را فریاد می‌زنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پرچم خون‌خواهی شهدا عامل حفظ امنیت و اقتدار امت اسلامی است، گفت: باید کاری کنیم دشمنانی که منطق و گفت‌وگو نمی‌شناسند، بدانند اگر بار دیگر چشم طمع به این سرزمین داشته باشند، هزینه‌ای سنگین و پشیمان‌کننده خواهند پرداخت.

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