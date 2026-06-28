به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برونو لمارکی، معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل، در نخستین دیدار رسمی خود با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، درباره بهبود کیفیت و مدیریت کمکهای بشردوستانه گفتوگو کرد.
وزارت امور خارجه طالبان امروز یکشنبه (۷ تیر ۱۴۰۵) با انتشار خبرنامهای اعلام کرد که لمارکی در این دیدار بر لزوم مدیریت صحیح و شفاف کمکهای بینالمللی تأکید ورزید. متقی نیز ضمن اشاره به نیاز مبرم افغانستان به ادامه کمکهای بشردوستانه، بر اهمیت اجرای پروژههای توسعهمحور و زیربنایی تأکید کرد و گفت که حکومت طالبان آماده همکاری کامل با سازمان ملل در اجرای این پروژهها است.
لمارکی که حدود دو هفته پیش به کابل وارد شده و جایگزین اندریکا راتواته شده، در این دیدار بر گسترش تعامل و هماهنگی بیشتر میان سازمان ملل و نهادهای مرتبط افغانستانی برای ارائه مؤثرتر کمکها به مردم افغانستان تأکید کرد.
این دیدار در حالی انجام میشود که افغانستان همچنان با چالشهای جدی بشردوستانه روبرو است و سازمان ملل نقش کلیدی در هماهنگی کمکها ایفا میکند. مقامات طالبان امیدوارند این تعاملات به افزایش حجم کمکها و اجرای پروژههای توسعهای منجر شود.
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