سفر مقامات ارشد سازمان ملل به کابل؛ تلاشی در میانه «قحطی بودجه» و بحران انسانی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سفر سه روزه «برهم صالح» و «الکساندر دی‌کرو»، نمایندگان ارشد سازمان ملل به افغانستان، در شرایطی آغاز شده که وضعیت بشردوستانه در این کشور به وخیم‌ترین سطح خود رسیده است.

این دیدار که با استقبال رسمی وزارت امور مهاجرین طالبان همراه بود، ظاهراً با هدف شنیدن صدای مستقیم مردم و بررسی فشارهای مضاعف بر بازگشت‌کنندگان و آوارگان داخلی برنامه‌ریزی شده است.

سخنگوی دفتر یوناما در حالی بر ضرورت حمایت پایدار از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان و دختران تأکید دارد که در عمل، دست‌ودلِ جامعه جهانی برای تأمین بودجه کمک‌های بشردوستانه به‌شدت لرزان است.

بر اساس آمارهای رسمی، از میان ۲۱.۹ میلیون نفری که در سال جاری میلادی چشم‌انتظار یاری سازمان ملل هستند، تنها ۱۶ درصدِ بودجه درخواستی ۱.۷۱ میلیارد دلاری تأمین شده است؛ آماری که نشان می‌دهد وعده‌های بین‌المللی تا چه اندازه در حد «شعار» باقی مانده است.

این حضور دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که طالبان با تشدید محدودیت‌های مدنی و آموزشی، عملاً نیمی از جامعه را از گردونه فعالیت خارج کرده‌اند.

حالا باید دید آیا این سفر می‌تواند به خروج از وضعیت انفعالی کمک کند یا تنها به یک «نمایش دیپلماتیک» دیگر برای ثبت در گزارش‌های سالانه سازمان ملل بدل خواهد شد؛ آن هم زمانی که سفره مردم افغانستان روز به روز کوچک‌تر می‌شود.

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