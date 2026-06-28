نمایه متنی پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته قوّه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، شأن قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران را پاسداری از حقوق مردم و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، مبارزه با فساد، اجرای عدالت و اقامه حدود الهی و نظارت بر اعمال قانون خواندند.

ایشان با تأکید بر اینکه مردم باید آثار تحول قضایی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، خاطرنشان کردند: پیگیری حقوق تضییع شده ملّت ایران در جنایات بین‌المللی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از مهمترین مسائل قضائی کشور است و باید گریبان جنایتکاران جنگی میناب و لامِرد در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی گرفته شود.

نمایه متنی پیام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌مناسبت هفته قوه قضائیه به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد**

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به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۷ تیر ۱۴۰۵

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*کلید واژه ها:

- نهضت و قیام حسینی

- هفتم تیر

- شأن قوّه‌ی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

- انتظار بحق از همه‌ی قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول

- انتظار از قوّه‌ی قضائیه

- احقاق حقوق ملّت

- مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه‌ی ملّت ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵

- نکات مهم در مقوله احقاق حقوق تضییع شده‌ی ملّت

- کلید موفقیت مسئولان محترم قوّه‌ی قضائیه

- راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد

*نهضت و قیام حسینی:

- نهضت و قیام حسینی برای اقامه‌ی حق و اصلاح امّت و مقابله با ظلم و ستم، قلّه‌ی بلند تاریخ در تقابل حق و باطل و عدل و ظلم است .

- [ نهضت و قیام حسینی ] درس‌هایی بس ارزشمند و فراموش نشدنی برای همه‌ی آزادگان جهان دارد.

- خون سیّدالشّهداء علیه‌السّلام را خون خدا می‌نامند که در رگ‌های عالم جاری شده و حماسه‌های حیات‌بخش می‌سازد.

- نهضت و انقلاب اسلامی ایران از آن‌رو که شعبه‌ای برگرفته از همین سرچشمه‌ی نورانی است، باید همواره در پی دستیابی به اهداف قیام حسینی باشد.

*هفتم تیر:

- هفتم تیر هر سال یادآور شخصیت برجسته‌ی انقلاب و آن کسی است که با قرار گرفتن در رأس قوّه‌ی قضائیه در این جهت تلاش بی‌وقفه‌ای را در پیش گرفت تا آنگاه که با جمعی از یاران مخلص انقلاب، شهد شهادت را نوشیدند و مظلومیت او و عدد هفتاد و دو شهید همراهش تأییدی بر حسینی بودن این نظام و معمارانش گردید.

*شأن قوّه‌ی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران:

- پاسداری از حقوق مردم.

- احیاء حقوق عامّه.

- آزادی‌های مشروع.

- مبارزه با مفاسد.

- اجرای عدالت.

- اقامه‌ی حدود الهی.

- نظارت بر اِعمال قانون.

- ثمره‌ی موفقیت در این مسیر، علاوه بر کسب رضایت الهی، تقویت اعتماد مردم به این رکن نظام خواهد بود.

*انتظار بحق از همه‌ی قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول:

- انتظار بحق از همه‌ی قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدّس جمهوری اسلامی و شأن والای ملّت، تنظیم و بازآرایی کنند.

- در این زمینه قوّه‌ی قضائیه، جایگاهی کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل برای اصلاح روند امور و به حرکت درآوردن سایر بخشهای نظام دارد که این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوّه نیز می‌باشد.

- اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوّه‌ی قضائیه باشند.

*انتظار از قوّه‌ی قضائیه:

- تحوّل قضائی، از کلمات درج شده در سند تحوّل و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیّت رسیده و جلوه‌های آن در همه‌ی عرصه‌های مربوطه، از اتاق‌های مجتمع‌های قضائی و جلسات دادگاه‌ها تا محیط‌های عمومی و فضای اجتماعی نمایان گردد.

- آنچنان که مردم آثار مثبت آن را در زندگی روزمره‌ی خود در قاطعیت مقابله با انواع مفاسد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، ارتقاء سلامت و اِتقان آراء قضات و دسترسی آسان‌تر به شاخص‌های عدالت مشاهده نمایند.

- در این تصویر از قوّه‌ی قضائیه باید اجرای عدالت به پایه‌ای برسد که هر مظلومی آن را مأمن خود بداند و بخصوص کسانی که به‌نوعی از قدرتی برخوردارند، جرأت تعدّی به حقوق دیگران را نداشته باشند و باب سفارش و توصیه در آن به‌طور کلّی مسدود شده و داشتن آشنا در بخشهایی از آن هیچ مزیّتی بشمار نیاید.

*احقاق حقوق ملّت:

- البته احقاق حقوق ملّت، تنها در مسائل فردی خلاصه نمیشود.

- و انواع حقوق عامّه و اجتماعی آنان، از حقّ امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها تا حقّ برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادیهای مشروع و حکمرانی کارآمد نیز از زمره‌ی مسائل مهم در جهت گسترش عدالت قلمداد می‌گردد.

- از جمله یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه‌ی ملّت ایران در این برهه‌ی زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده‌ی آنان در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بخصوص در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ می‌باشد.

*مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه‌ی ملّت ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵:

- خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم.

- صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادّی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملّت مظلوم ایران در داخل و حتّی خارج از کشور.

- کودک‌کشی‌ها و جنایات جنگی بی‌سابقه در میناب و لامِرد.

- حمله به مراکز درمانی و خدماتی.

- کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز .

- در رأس همه‌ی‌ آنها شهادت شخصیت بی‌بدیل، گوهر بی‌همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم‌الشّأن اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف.

- هر کدام پرونده‌ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل میدهد که در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی باید با جدّیت دنبال شود.

- آنچه مسلّم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانه‌شان رساند.

*نکات مهم در مقوله احقاق حقوق تضییع شده‌ی ملّت:

- اوّلاً اعترافات و حتی افتخار وقیحانه‌ی بعضی از سران دشمن آمریکایی، صهیونی به این جنایتها است که قطعاً اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدّمات احقاق حقوق تضییع شده‌ی ملّت را به شکل مناسبی فراهم ساخته است.

- ثانیاً لازمه‌ی توجّه و اهتمام به اجرای دستور رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار مسئولان قضائی با ایشان در تیرماه سال گذشته نسبت به رسیدگی به جنایات صورت گرفته در جنگ تحمیلی دوم، تسرّی دادن آن به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم و واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه است. این اقدام به‌نوبه‌ی خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد نمود.

*کلید موفقیت مسئولان محترم قوّه‌ی قضائیه:

- البته برای توفیق در مسیر تحوّل همه‌جانبه‌ی قضائی و شتاب بیشتر در رسیدن به اهداف گفته شده، تمهیدات و الزامات گوناگونی مورد نیاز است که عمدتاً در دیدارهای سالیانه‌ی مسئولان قضائی و توصیه‌ها و تأکیدات مفصّل رهبر عظیم‌الشّأن شهید قَدّس‌الله نفسه‌الزکیّه بارها بیان شده و توجّه جدّی به آنها و تلاش برای تحقّقشان که کلید موفقیت مسئولان محترم قوّه‌ی قضائیه محسوب میشود مورد تأکید و خواست جدّی اینجانب است.



*راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد:

- اخلاص و توکّل.

- رعایت تقوا در مرتبه‌ی عالی.

- انگیزه و اراده‌ی جدّی.

- تلاش و همّت مضاعف.

- شجاعت و قاطعیت

- ابتکار عمل و بهره‌گیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور

- تحقّق این همه، باذن‌الله و در سایه‌ی عنایات حضرت عدلِ منتظَر، سرورمان عجّل‌الله تعالی‌فرجه‌الشّریف میسّر خواهد گشت ان‌شاءالله.

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