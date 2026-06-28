به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در اجلاس کمیته دائمی «سازمان آزادی برای ملتها» با اشاره به تقارن این رویداد با ایام محرم حسینی، مقاومت ملت ایران را میراثی از مکتب عاشورا خواند و تأکید کرد: ملتی که با فرهنگ عاشورا آشنا باشد، هرگز در برابر زورگویی تسلیم نمیشود.
امانی با بیان اینکه سازمان آزادی برای ملتها، نماد پایداری در برابر سلطهگری است، افزود: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به اتحاد ملتهای آزاده در برابر ظلم نیاز دارد و ما در حزب مؤتلفه اسلامی، با الهام از خون شهیدان و پیام عاشورا، در کنار شما خواهیم بود تا روزی پرچم آزادی بر فراز تمام سرزمینهای اشغالی به اهتزاز درآید.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهادت ایشان را نه پایان راه، بلکه آغازی برای زندهتر شدن مسیر مقاومت دانست و تصریح کرد: آنها که تصور میکردند با حذف فیزیکی رهبران مقاومت میتوانند نهضت را متوقف کنند، سخت در اشتباهند. همانگونه که شهادت سالار شهیدان، اسلام را برای همیشه زنده کرد، خون پاک رهبر شهید ما نیز این راه را استوارتر از همیشه خواهد ساخت.
امانی با اشاره به تهاجم همهجانبه آمریکا و نظام سلطه علیه ایران، خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند با تحریمهای فلجکننده و جنگ نظامی میتوانند اراده این ملت را بشکنند، اما مردم ایران در جنگ رمضان و در دفاع از حاکمیت خود نشان دادند که خون حسین(ع) در رگهایشان جاری است.
دبیرکل حزب مؤتلفه در پایان با بیان سه پیام به ملتهای جهان، تأکید کرد که استکبار جهانی نمیتواند ملتهای آزاده را به انزوا بکشاند، مقاومت حق مسلم هر ملتی در برابر ستم است و همکاریهای آزادیخواهانه در چارچوب ائتلافهای بینالمللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، میتواند الگویی تازه از نظم عادلانه جهانی را ترسیم کند.
گفتنی است محمدعلی امانی پیش از این نیز در دیدار با دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه، بر ضرورت همافزایی در برابر سیاستهای تهاجمی غرب تأکید کرده بود.
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