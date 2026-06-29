به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران، گفتند: برخلاف تصور آنان، ایران مقتدرانه ایستاد و دشمن نتوانست به خواسته خود برسد.

آیت‌الله العظمی «سید موسی شبیری زنجانی» در دیدار رییس جمهور، ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزهای اخیر را ناشی از امدادهای معنوی و الطاف الهی دانستند و تأکید کردند: ان‌شاءالله این امدادهای الهی استمرار خواهد داشت.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به برآوردهای دشمنان از توان مقاومت ملت ایران تصریح کردند: تصور آنان این بود که ظرف چند روز کار ایران را تمام خواهند کرد، اما امروز ایران همچنان مقتدرانه ایستاده است. این پایداری، از امدادهای الهی در سطحی است که ادراک عادی ما به حقیقت آن نمی‌رسد.

آیت‌الله شبیری زنجانی با طرح این پرسش که چه عاملی سبب شد مخالفان این کشور نتوانند به خواسته خود برسند؟ افزودند: جای شکر فراوان باقی است که خداوند متعال این ملت را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است.

این مرجع تقلید همچنین از تلاش‌های رئیس‌جمهور و سایر مسئولان کشور قدردانی کردند و اظهار داشتند: زحماتی که شما و دیگر مسئولان برای کشور کشیده‌اید، همگی در دفتر الهی ثبت شده است؛ دفترچه‌ای که در آن هیچ خطا و اشتباهی وجود ندارد. اگر عده‌ای این مجاهدت‌ها را نادیده می‌گیرند یا به آن اذعان ندارند، جای نگرانی نیست؛ زیرا در پیشگاه الهی هیچ عملی گم نمی‌شود.

آیت‌الله شبیری زنجانی با تأکید بر ضرورت توکل و امید به خداوند متعال در اداره امور کشور تصریح کردند: همین که رجای دولت به خداست، بزرگ‌ترین سرمایه و امید است؛ چرا که همه چیز در دست خداوند متعال است.

این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام خاطرنشان کردند: ایران تنها کشوری است که پرچم تشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور برافراشته نگه داشته است؛ از این‌رو وظیفه همه ماست که برای خدمتگزاران این کشور دعا کنیم.

آیت‌الله شبیری زنجانی در ادامه با اشاره به دشواری‌های مسئولیت در شرایط کنونی افزودند: شنیدن برخی سخنان ناصحیح و بی‌انصافی‌ها بسیار سنگین است. گاهی حق را زیر پا می‌گذارند، اما این بی‌انصافی‌ها گذراست و خداوند یاری‌گر کسانی است که در مسیر خدمت گام برمی‌دارند.

آیت‌الله شبیری زنجانی در پایان با تأکید بر استمرار حمایت‌های الهی از ملت ایران اظهار داشتند: تا امروز نیز شاید کمتر کسی گمان می‌کرد ایران با چنین سربلندی از این آزمون عبور کند. نگران نباشید؛ امداد الهی ان‌شاءالله همراه شیعیان و مردم ایران است و همین توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام در این ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، مایه برکت و عزت این سرزمین بوده و خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ 167