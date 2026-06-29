به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و حضور گسترده مردم، جمعیت هلال احمر بر رعایت اصول نجات فردی در ازدحام جمعیت و راهکارهای جلوگیری از آسیب در تجمعات انبوه تأکید کرد.
در تجمعات بزرگ برخلاف تصور عمومی، خطر اصلی تنها زمین خوردن یا گم شدن نیست؛ بلکه فشار جمعیت و ناتوانی در تنفس میتواند مهمترین تهدید برای افراد حاضر در ازدحامهای شدید باشد.
جمعیت هلال احمر با انتشار توصیههای آموزشی اعلام کرد در صورت گرفتار شدن در موج جمعیت، افراد باید دستهای خود را مقابل سینه و مانند گارد بوکسور نگه دارند تا فضای کافی برای نفس کشیدن داشته باشند.
بر اساس این توصیهها، نباید با جریان جمعیت مقابله کرد یا برخلاف موج حرکت کرد؛ بلکه لازم است همراه جریان جمعیت حرکت کرده و با کاهش فشار، به صورت مورب به سمت حاشیهها و خارج از مرکز تراکم حرکت کرد.
همچنین توصیه شده است افراد از دیوارها، موانع سخت و نقاط فشرده فاصله بگیرند، زیرا این مکانها میتوانند به محل گیر افتادن و افزایش خطر تبدیل شوند.
در شرایطی که فرد در ازدحام زمین خورد، باید به پهلو جمع شود و از سر و گردن خود محافظت کند. کارشناسان تأکید میکنند بهترین راهکار، ترک زودهنگام محل پیش از بحرانی شدن ازدحام است.
آرامش، آگاهی و انجام اقدامات صحیح و بهموقع میتواند نقش مهمی در حفظ سلامت افراد حاضر در مراسمهای پرتجمع داشته باشد.
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