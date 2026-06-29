به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پلیس راهور فراجا با رد شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران، تأکید کرد که هیچگونه ممنوعیت کلی برای تردد در دستور کار پلیس نیست و محدودیتها تنها بهصورت مقطعی و در محدوده محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اعمال خواهد شد.
سردار سیدتیمور حسینی با تکذیب برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران، اظهار کرد: آنچه در برخی پایگاههای خبری و فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران منتشر شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین موضوعی در دستور کار پلیس راهور قرار ندارد.
وی با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی صرفاً بر اساس محل برگزاری مراسم و مسیرهای عبور پیشبینی میشود، افزود: همانند سایر مناسبتها، متناسب با محل اجرای مراسم، محدودیتها و ممنوعیتهای مقطعی تردد و توقف اعمال خواهد شد، اما این محدودیتها به معنای ممنوعیت کلی ورود به شهر تهران نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: برای شهرهای تهران، قم و مشهد، طرحهای ترافیکی به صورت مستقل و متناسب با شرایط هر شهر تدوین شده است و اجرای این طرحها صرفاً در محدودههای مشخص و در بازههای زمانی معین خواهد بود.
سردار حسینی تأکید کرد: تمامی محدودیتهای ترافیکی با پیشبینی مسیرهای جایگزین و راههای دسترسی مناسب همراه خواهد بود تا تردد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
وی از شهروندان خواست اخبار مربوط به محدودیتهای ترافیکی را تنها از طریق مراجع رسمی و پلیس راهور دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیر رسمی منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.
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