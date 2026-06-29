عمار حکیم: اقدامات ضدفساد گامی مهم در تقویت حاکمیت قانون است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم رئیس ائتلاف قوای ملی عراق روز دوشنبه از اقدامات قوه قضائیه و قوه اجرایی این کشور در چارچوب اصلاحات و مقابله با فساد استقبال کرد.
وی در بیانیهای اعلام کرد: از اقدامات انجامشده توسط دو قوه قضائیه و اجرایی در مسیر اصلاح و مبارزه با فساد استقبال میکنم و این اقدامات را گامی مهم در تثبیت حاکمیت قانون، حفاظت از اموال عمومی و تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی میدانم.
حکیم تأکید کرد که موفقیت این تلاشها نیازمند حمایت گسترده ملی و دور از هرگونه ملاحظات سیاسی و جناحی است.
وی همچنین از همه نیروهای سیاسی، اجتماعی و رسانهها خواست تا از مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد در همه اشکال آن حمایت کنند و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را تقویت نمایند؛ مسیری که به گفته او میتواند به ساخت دولتی قوی، عادلانه و قانونمحور منجر شود که حقوق و منافع شهروندان را حفظ کند.
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