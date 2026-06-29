به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در جریان سفر به دمشق اعلام کرد که بغداد بر این باور است که گفتوگو و همکاری میان کشورهای منطقه، زیربنای تثبیت امنیت منطقهای، تقویت ثبات و تأمین منافع مشترک ملتها است. وی به دعوت اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در نخستین سفر رسمی خود به این کشور پس از تحولات سیاسی اواخر سال ۲۰۲۴ وارد دمشق شد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که اسعد الشیبانی در کاخ تشرین از هیئت عراقی به ریاست فؤاد حسین استقبال کرد. دو طرف در این دیدار راههای توسعه همکاری در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری و همچنین تقویت روابط دوجانبه میان بغداد و دمشق را مورد بررسی قرار دادند.
وزارت امور خارجه عراق نیز اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور در جریان این سفر با شماری از مقامات ارشد سوری دیدار خواهد کرد. به گفته این وزارتخانه، گفتوگوها علاوه بر روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی، هماهنگی در برابر چالشهای مشترک و راهکارهای تقویت امنیت و ثبات منطقه را نیز در بر خواهد گرفت.
این سفر در حالی انجام میشود که بغداد و دمشق طی ماههای اخیر بر توسعه همکاریهای مشترک تأکید کردهاند. پیشتر نیز نخستوزیر عراق در پیامی به رئیسجمهور سوریه، بر ضرورت گسترش روابط دوجانبه و افزایش هماهنگیهای امنیتی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کرده بود.
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