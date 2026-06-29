به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس،پیام غرابی، امروز در نشست میراث فرهنگی فارس از برگزاری ویژهبرنامه «نرگس عاشقان» به مناسبت هشتصد و چهل و دومین سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی شیرازی خبر داد و گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان بقلی شیرازی، مشهور به «شیخ شطاح فارس»، و با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس و مجموعه شیرازگردی برنامهریزی شده است.
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز افزود: علاقهمندان به عرفان و ادب فارسی میتوانند روز سهشنبه ۹ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور یابند.
غرابی تصریح کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگیهای لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی مجموعه شیرازگردی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
شیخ روزبهان بقلی شیرازی از برجستهترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری به شمار میرود که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» شهرت یافت. وی با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژهای در تاریخ تصوف دارد و آثارش همچنان از منابع مهم مطالعات عرفانی و الهامبخش پژوهشگران این حوزه در ایران و دیگر کشورها محسوب میشود.
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