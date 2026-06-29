رسانه ها در تشییع قائد امت شکوه حماسه حضور را به ثبت و تصویر برسانند

هادی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به پیام‌های جهانی تشییع پیکر مطهر شهید، اظهار کرد: استکبار جهانی در حالی که گمان می‌کرد در آخرین لحظات زندگی این مرد بزرگ به مقاومت پایان داده است، با سیلی محکمی روبرو شد؛ چرا که این تشییع، پیام روشن ایستادگی را به تمام آزادی‌خواهان جهان مخابره کرد.

وی با بیان اینکه عشق و ارادت مردم در بدرقه این شهید، در تاریخ ماندگار خواهد شد افزود: آنچه این ایام را در حافظه تاریخ ثبت می‌کند، مجاهدت اصحاب رسانه در لحظه‌لحظه ثبت حماسه حضور مردم است. امروز رسالت تمامی فعالان رسانه‌ای، اعم از رسانه‌های مکتوب، مجازی، انسان‌رسانه‌ها و صدا و سیما این است که با هر ظرفیت و تخصصی، دین خود را به تاریخ و این شهید والامقام ادا کنند.

رئیس بسیج رسانه استان فارس با اشاره به سوابق درخشان جامعه رسانه‌ای استان فارس تصریح کرد: همان‌طور که اصحاب رسانه این استان از نخستین لحظات آغاز جنگ، مجاهدت‌های مردم را با قلم و تصویر به ثبت رساندند، در این بدرقه عظیم نیز شکوه حماسه حضور را به تصویر خواهند کشید.

وی در پایان تأکید کرد: جهانیان خواهند دید که علی‌رغم همه تبلیغات منفی دشمن، این شخصیت الهی در تک‌تک قلوب مردم ایران و آزادی‌خواهان جهان جای دارد؛ چرا که ویژگی‌های ایشان، نمود بارز حقیقت و مجاهدت در مسیر امام مسلمین جهان است.