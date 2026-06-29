اختصاص 50 اتوبوس شهرداری شیراز برای اعزام شهروندان به مراسم تشییع قائد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمدحسن اسدی از ارائه لایحه 2 فوریتی به شورای اسلامی شهر برای مشارکت گسترده شهرداری در برگزاری مراسم بزرگداشت و تشییع شهید امت خبر داد و اظهار کرد: تأمین 50 دستگاه اتوبوس، برپایی موکب‌های خدمت‌رسان، فضاسازی شهری و پشتیبانی از مراسم‌های بزرگداشت، مهم‌ترین محورهای این لایحه است.

وی با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: مردم شیراز بار دیگر با حضور باشکوه خود در مراسم‌های عزاداری، عشق و ارادتشان به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند. از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری، اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکارانی که در برگزاری این مراسم‌ها همراه بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

شهردار شیراز با اشاره به تشکیل ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع شهید امت افزود: در جلسات برگزارشده در استانداری، فرمانداری و شورای هماهنگی، مسئولیت دستگاه‌های مختلف برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشخص شده و شهرداری شیراز نیز در بخش‌های مختلف مأموریت‌هایی را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: به همین منظور، لایحه‌ای دو فوریتی به شورای اسلامی شهر ارائه شده تا اقدامات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود. این لایحه شامل تأمین حدود 50 دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران، برپایی موکب‌های خدمت‌رسان، فضاسازی شهری، نصب المان‌ها و مشارکت در برگزاری مراسم‌های بزرگداشت و یادبود است که در روزهای پیش‌رو به‌صورت مستمر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

اسدی با بیان اینکه برای کل استان فارس 285 دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس سهمیه اعلامی فرمانداری شهرستان شیراز، تأمین حدود 50 دستگاه اتوبوس بر عهده شهرداری شیراز قرار گرفته است. هزینه هر دستگاه برای سه تا چهار روز بین 100 تا 150 میلیون تومان برآورد می‌شود و به دلیل محدودیت زمانی، لازم است هرچه سریع‌تر اعتبارات مورد نیاز تأمین شود.

وی تأکید کرد: فرصت چندانی تا زمان اعزام کاروان‌ها باقی نمانده و باید در مدت کوتاه باقی‌مانده، هماهنگی‌های لازم برای عقد قرارداد، تأمین ناوگان و آماده‌سازی خدمات انجام شود تا زائران بدون مشکل در مراسم تشییع حضور یابند.

شهردار شیراز با اشاره به دیگر برنامه‌های شهرداری خاطرنشان کرد: علاوه بر اعزام کاروان‌ها، موکب‌های خدمت‌رسانی در نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند شد و فضاسازی گسترده شهری نیز متناسب با این مناسبت انجام می‌شود تا شهر شیراز آماده برگزاری مراسم‌های بزرگداشت باشد.

اسدی در پایان از اعضای شورای اسلامی شهر خواست با توجه به فوریت موضوع، لایحه ارائه‌شده را در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و تصویب کنند تا شهرداری بتواند مسئولیت‌های محوله را با حداکثر توان و در شأن مردم ولایت‌مدار شیراز به انجام برساند.