دعوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت برای حضور در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامی مردم را به حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.
متن پیام دعوت آیتالله صادق آملی لاریجانی به شرح زیر است:
«مردم مؤمن، انقلابی و سرافراز ایران اسلامی، ملل اسلامی و آزادیخواهان جهان
اکنون که امت اسلامی در سوگ فراق قائد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای نشسته است، حضور در آیین وداع با آن مجاهد بزرگ، صرفاً بدرقه پیکر یک رهبر الهی نیست. این صحنه، جلوهای از ایمان، وفاداری و اراده ملتی است که سالها در پرتو هدایت او، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را پیموده است.
این آیین باشکوه، نمادی از اقتدار ایران در برابر جبهه استکبار و نشانهای از تداوم راه حق، عدالت و ایستادگی است. حضور پرشور و آگاهانه مردم، پیامی روشن به جهانیان دارد که مسیر ولایت و جهاد همچنان ادامه خواهد یافت.
این مراسم تاریخی، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و قدردانی از دههها مجاهدت، صبر، ایثار و رهبری حکیمانه آن عبد صالح خداست؛ رهبریای که عمر خویش را در راه اسلام، انقلاب و عزت امت اسلامی صرف کرد و میراثی ماندگار از ایمان، مقاومت و امید برای نسلهای آینده بر جای گذاشت.
از برجستهترین ویژگیهای آن رهبر مجاهد، دفاع مستمر و بیوقفه از مستضعفان و مظلومان جهان بود. او همواره صدای ملتهای تحت ستم، مدافع حقوق محرومان و حامی ملتهایی بود که در برابر ظلم، اشغال و استکبار ایستادگی میکردند. حمایت از آرمان عدالت، کرامت انسانی و دفاع از ملتهای مظلوم، میراثی ماندگار از اندیشه و سلوک اوست که در حافظه امت اسلامی و آزادگان جهان باقی خواهد ماند.
از عموم مردم شریف ایران اسلامی، ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان دعوت میشود با حضور گسترده و باشکوه در این مراسم، ضمن بدرقه قائد شهید انقلاب، بار دیگر بر وفاداری به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی تأکید کنند. این همراهی، جلوهای از همبستگی و انسجام ملی در مسیر آینده کشور خواهد بود.»
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