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دبیرکل کتائب سیدالشهدا:

تشییع رهبر شهید تجدید عهد با مسیر عزت و کرامت است

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۱
کد مطلب: 1836612
تشییع رهبر شهید تجدید عهد با مسیر عزت و کرامت است

ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق، با اشاره به رویداد تاریخی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، تأکید کرد که حضور در مراسم تشییع شهیدان تنها یک آیین عاطفی نیست، بلکه تجدید عهد با آرمان‌های الهی، مسیر اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های عزت و کرامت است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، در پیامی با اشاره به رویداد تاریخی تشییع پیکر شهید امام سید علی خامنه‌ای در کشور عراق، اظهار کرد: امروز در برابر رویدادی استثنایی قرار گرفته‌ایم، رویدادی که اشک را با عزت، اندوه را با افتخار و وفاداری درهم آمیخته است.

وی افزود: امروز برای استقبال و بدرقه پیکر پاک شخصیتی گرد هم آمده‌ایم که در کنار ملت عراق ایستاد و در دشوارترین شرایط، تمام توان خود را در مسیر دفاع از حق، عزت و کرامت به کار گرفت.

دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق با بیان اینکه تشییع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، تنها یک مراسم احساسی و وجدانی نیست، تصریح کرد: این حضور، وفاداری به مسیر عزت و کرامت و تأکیدی بر ادامه راه شهیدان و ارزش‌هایی است که آنان برای آن جانفشانی کرده‌اند.

الولائی همچنین از اقشار مختلف مردم، دانشگاهیان، اساتید، جوانان و فعالان اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: حضور در تشییع شهیدان تنها بدرقه یک پیکر نیست، بلکه تجدید عهد با خداوند و مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی خاطرنشان کرد: ملت‌ها هرگز کسانی را که برای عزت و کرامت آنان فداکاری کرده‌اند، فراموش نخواهند کرد.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا عراق در پایان تأکید کرد: وفاداری حقیقی میان ملت‌ها و رهبران تنها با سخن و شعار شکل نمی‌گیرد، بلکه با صداقت، فداکاری و حضور در کنار مردم معنا پیدا می‌کند.

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پایان پیام/

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