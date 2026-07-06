تشییع رهبر شهید تجدید عهد با مسیر عزت و کرامت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوآلاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، در پیامی با اشاره به رویداد تاریخی تشییع پیکر شهید امام سید علی خامنه‌ای در کشور عراق، اظهار کرد: امروز در برابر رویدادی استثنایی قرار گرفته‌ایم، رویدادی که اشک را با عزت، اندوه را با افتخار و وفاداری درهم آمیخته است.

وی افزود: امروز برای استقبال و بدرقه پیکر پاک شخصیتی گرد هم آمده‌ایم که در کنار ملت عراق ایستاد و در دشوارترین شرایط، تمام توان خود را در مسیر دفاع از حق، عزت و کرامت به کار گرفت.

دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق با بیان اینکه تشییع امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، تنها یک مراسم احساسی و وجدانی نیست، تصریح کرد: این حضور، وفاداری به مسیر عزت و کرامت و تأکیدی بر ادامه راه شهیدان و ارزش‌هایی است که آنان برای آن جانفشانی کرده‌اند.

الولائی همچنین از اقشار مختلف مردم، دانشگاهیان، اساتید، جوانان و فعالان اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: حضور در تشییع شهیدان تنها بدرقه یک پیکر نیست، بلکه تجدید عهد با خداوند و مسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی خاطرنشان کرد: ملت‌ها هرگز کسانی را که برای عزت و کرامت آنان فداکاری کرده‌اند، فراموش نخواهند کرد.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا عراق در پایان تأکید کرد: وفاداری حقیقی میان ملت‌ها و رهبران تنها با سخن و شعار شکل نمی‌گیرد، بلکه با صداقت، فداکاری و حضور در کنار مردم معنا پیدا می‌کند.

................

پایان پیام/