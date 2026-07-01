به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب را موجب نورانی شدن دلها، تسلی قلوب و کسب هدایت معنوی دانست و در این پیام تاکید کرد: آیین تشییع قائد عظیم الشأن امت، بیشک در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد و هیچ زبانی قدرت انکار آن را نخواهد داشت.
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه مراسم بدرقه آقای شهید ایران بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّک راضِیةً مَرْضِیةً
سلام خدا و رسول خدا بر امام شهید و امت مبعوث شده
در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) قائد شهید امت، بار دیگر ملت مجاهد مبعوث خواهد شد و در وداعی اندوهبار، پیام وفاداری، ایمان، انسجام و اقتدار خود را به رخ همه جهانیان خواهد کشید.
ملتی که در مسیر رهروی آن «امام شهید» روییده و در آغوش شاخههای بلند او به آرامش رسیده، قدرت خلق حماسهها دارد و آیین تشییع قائد عظیم الشأن امت، بیشک در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد و هیچ زبانی قدرت انکار آن را نخواهد داشت.
إنشاءالله این امت مؤمن و مجاهد در مسیر گرانقدری که آن شهید عزیز ترسیم کرده است، راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی و عزت و استقلال کشور را همچنان استوار بپیماید و به دعای خاص حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای غلبه قاطع بر دشمنان، همچنان معجزهآسا با حضور پولادین و مستحکم خود، زمینههای ظهور دولت کریمه مهدوی را محقق گرداند.
شرکت در مراسم با شکوه بدرقه آقای شهید ایران (رضوان الله تعالی علیه) دلها را نورانی خواهد کرد و مردمی که برای وداع آمدهاند به هدایت معنوی و صبر و سکینه و ثبات نائل خواهند آمد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همراه و همگام با ملت داغدار بر حفظ شور و شوق و شعور انقلابی و تعهد به سلوک در راه ولایت اِبرام دارد و خدای عزیز و رحیم را ناصر و تسلی دهنده قلب حزین امت اسلامی در این ماتم قدسی میداند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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