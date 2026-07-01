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پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه مراسم بدرقه آقای شهید ایران

۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۵
کد مطلب: 1834219
پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه مراسم بدرقه آقای شهید ایران

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد که شرکت در مراسم با شکوه بدرقه آقای شهید ایران (رضوان الله تعالی علیه) دل‌ها را نورانی خواهد کرد و مردمی که برای وداع آمده‌اند به هدایت معنوی و صبر و سکینه و ثبات نائل خواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب را موجب نورانی شدن دل‌ها، تسلی قلوب و کسب هدایت معنوی دانست و در این پیام تاکید کرد: آیین تشییع قائد عظیم الشأن امت، بی‌شک در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد و هیچ زبانی قدرت انکار آن را نخواهد داشت.

پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آستانه مراسم بدرقه آقای شهید ایران بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّک راضِیةً مَرْضِیةً

سلام خدا و رسول خدا بر امام شهید و امت مبعوث شده

در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) قائد شهید امت، بار دیگر ملت مجاهد مبعوث خواهد شد و در وداعی اندوهبار، پیام وفاداری، ایمان، انسجام و اقتدار خود را به رخ همه جهانیان خواهد کشید.

ملتی که در مسیر رهروی آن «امام شهید» روییده و در آغوش شاخه‌های بلند او به آرامش رسیده، قدرت خلق حماسه‌ها دارد و آیین تشییع قائد عظیم الشأن امت، بی‌شک در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد و هیچ زبانی قدرت انکار آن را نخواهد داشت.

إن‌شاءالله این امت مؤمن و مجاهد در مسیر گرانقدری که آن شهید عزیز ترسیم کرده است، راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی و عزت و استقلال کشور را همچنان استوار بپیماید و به دعای خاص حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای غلبه قاطع بر دشمنان، همچنان معجزه‌آسا با حضور پولادین و مستحکم خود، زمینه‌های ظهور دولت کریمه مهدوی را محقق گرداند.

شرکت در مراسم با شکوه بدرقه آقای شهید ایران (رضوان الله تعالی علیه) دل‌ها را نورانی خواهد کرد و مردمی که برای وداع آمده‌اند به هدایت معنوی و صبر و سکینه و ثبات نائل خواهند آمد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همراه و همگام با ملت داغدار بر حفظ شور و شوق و شعور انقلابی و تعهد به سلوک در راه ولایت اِبرام دارد و خدای عزیز و رحیم را ناصر و تسلی دهنده قلب حزین امت اسلامی در این ماتم قدسی می‌داند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

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پایان پیام/ ۲۶۸

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