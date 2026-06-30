تنش بر سر پرچم رژیم صهیونیستی در بلژیک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر حزب سبز بلژیک، شامگاه دوشنبه (۸ تیر) در جریان تجمع حامیان فلسطین در شهر آنتورپ که با مطالبه پایین کشیدن پرچم رژیم اسرائیل از ساختمان شهرداری برگزار شده بود، بازداشت شد.
طبق نقل خبرگزاری بلگا، آیمن هورش رهبر حزب سبز «خروئن» بلژیک شامگاه دوشنبه (۸ تیر) در جریان تجمع هفتگی ائتلاف آنتورپ برای فلسطین در همین شهر بازداشت شد. معترضان پایین کشیدن پرچم رژیم اسرائیل از ساختمان شهرداری و جایگزینی آن با پرچم صلح را خواسته بودند.
این تجمع هفتگی حامیان فلسطین همزمان با نشست ماهانه شورای شهر آنتورپ برگزار شد. معترضان تلاش داشتند اکثریت حاکم در شورای شهر، متشکل از حزب «ائتلاف نوین فلاندری» و حزب «به پیش»، را برای برداشتن پرچم اسرائیل تحت فشار قرار دهند.
حزب «ائتلاف نوین فلاندری» خواهان باقی ماندن این پرچم است، در حالی که حزب «به پیش» با نصب آن مخالفت میکند. با توجه به اینکه دو حزب تاکنون به توافق نرسیدهاند، پرچم رژیم اسرائیل فعلا همچنان بر فراز ساختمان شهرداری برافراشته مانده است.
پلیس محلی آنتورپ با تایید خبر بازداشت هورش، دلیل این اقدام را تلاش وی برای برهم زدن نظم عمومی عنوان کرد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که چهار نفر دیگر نیز در جریان این تجمع بازداشت شدهاند.
حزب خروئن در بیانیهای اعلام کرد که هورش در جریان یک تجمع مسالمتآمیز بازداشت شده است.
میرم آلماچی عضو شورای شهر آنتورپ، گفت: اعتراض مسالمتآمیز یک حق است. ظاهرا شورای شهر ترجیح میدهد به جای آنکه سرانجام تصمیم بگیرد و پرچم اسرائیل را از ساختمان شهرداری پایین بیاورد، نیروهای پلیس را به محل تجمع اعزام کند.
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