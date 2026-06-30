به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سند رسمی منتشرشده از سوی وزارت کشور رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد علاوه بر توربین‌های گازی، بخش‌های دیگری از جمله دیگ‌های بخار، اتاق‌های برق و سامانه‌های پشتیبانی پالایشگاه خلیج حیفا نیز آسیب دیده‌اند؛ خسارت‌هایی که پیش‌تر به‌صورت رسمی اعلام نشده بود. همچنین یکی از مخازن فرآورده‌های نفتی که در حملات اخیر هدف قرار گرفت، به‌طور کامل از مدار خارج شده و امکان تعمیر آن وجود ندارد؛ ازاین‌رو ساخت یک مخزن جدید با ظرفیت ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب در دستور کار قرار گرفته است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که وسعت خسارت‌ها بر توان ذخیره‌سازی و تولید بنزین مطابق استانداردهای مورد نیاز بازار تأثیر مستقیم گذاشته و برخلاف اظهارات پیشین مقامات صهیونیستی، می‌تواند روند تأمین سوخت را با چالش مواجه کند. بر اساس این سند، حجم عملیات عمرانی مورد نیاز برای بازسازی مجتمع «بازان» تقریباً دو برابر برآوردهای اولیه است که نشان‌دهنده ابعاد واقعی خسارت‌های ناشی از حملات موشکی ایران به این مرکز راهبردی است.

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