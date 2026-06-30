به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشهای محلی، در حمله هوایی به منطقه المواصی در غرب خانیونس، دو فلسطینی شهید و ۲۷ نفر زخمی شدند. همچنین جنگندههای رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان در نزدیکی دانشگاه الاقصی در خانیونس را هدف قرار دادند که در پی آن یک زن جوان و دختر یکسالهاش به شهادت رسیدند و دهها چادر در آتش سوخت و تخریب شد.
در حملهای دیگر به شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز سه فلسطینی، از جمله یک کودک، بر اثر بمباران تجمعی از شهروندان به شهادت رسیدند و پنج نفر دیگر زخمی شدند. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی عملیات تخریب گسترده منازل مسکونی در شرق شهر غزه و شمالشرق خانیونس را ادامه داد و بر شدت حملات خود به مناطق مختلف این باریکه افزود.
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