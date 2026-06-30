به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام رضا حاجتی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان امروز سه‌شنبه، 9 تیر 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری ویژه‌برنامه‌هایی در ایام بزرگداشت و تشییع رهبر شهید در مساجد استان خبر داد و اظهار کرد: کانون‌های مساجد گیلان در روزهای تشییع، به کانون‌های حماسه، حضور و تجدید عهد تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به برگزاری این برنامه‌ها با عنوان «بدرقه آفتاب» افزود: این ویژه‌برنامه‌ها با شعار ملی «باید برخاست»، شعار بین‌المللی «قوموا لله» و نماد «مشت گره‌کرده» طراحی و اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجتی با بیان اینکه برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در این ایام در دو محور فرهنگی ـ هنری و رسانه‌ای ـ ارتباطی متمرکز خواهد بود، تصریح کرد: ایجاد جلوه‌های بصری و فضاسازی معنوی در مساجد و محلات از مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

به گفته وی، نصب پرچم‌ها، کتیبه‌ها و نمادهای سوگواری، طراحی ورودی مساجد و کانون‌ها و فضاسازی متناسب با شأن این مراسم، از جمله اقداماتی است که با مشارکت فعال اعضای کانون‌ها اجرا خواهد شد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان ادامه داد: در محور فرهنگی و هنری، مساجد استان میزبان محافل و جلسات قرآنی خواهند بود که شامل تلاوت قرآن، ختم جمعی قرآن کریم و اهدای ثواب به روح رهبر شهید انقلاب است.

وی همچنین برگزاری مراسم یادبود در مساجد استان با حضور سخنرانان برجسته را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: این مراسم‌ها با هدف تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشه‌ای رهبر شهید و تقویت روحیه اجتماعی، همراه با مرثیه‌خوانی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حاجتی افزود: اقامه دسته‌جمعی نماز لیلة‌الدفن، پویش مردمی قرائت نماز و اهدای ثواب، برگزاری یادواره‌های تصویری و تولید آثار هنری همچون سرود و نمایش توسط گروه‌های کانون‌های مساجد نیز در این ایام اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به طرح «قرار با رهبر شهیدم» گفت: اعضای کانون‌ها در قالب این برنامه به تجدید عهد با آرمان‌ها و بیانات رهبر انقلاب خواهند پرداخت.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان همچنین بر اهمیت مستندسازی و ثبت تاریخ شفاهی خاطرات مردمی در این ایام تأکید کرد و افزود: در بخش رسانه‌ای، با فعال‌سازی شبکه‌های مجازی و تولید گزارش‌های تصویری و مکتوب، تلاش می‌شود خدمات مردمی و پیام‌های معنوی این ایام به‌خوبی منعکس شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام اعضای کانون‌های مساجد استان به مراسم تشییع در تهران نیز در دستور کار قرار دارد.

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