به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه تشییع تاریخی مجاهد بزرگ و رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشست ویژه با عنوان «میراث رهبر شهید انقلاب؛ آیندهنگری تمدنی و امت اسلامی» به همت خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا و مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بینالملل حوزه های علمیه برگزار خواهد شد.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر دیرباز عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت الاسلام والمسلمین موسوی زاده مدیر مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بینالملل حوزه های علمیه، به بررسی ابعاد مختلف آینده نگری تمدنی و امت اسلامیِ رهبر شهید انقلاب خواهند پرداخت.
این نشست روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰، در سالن جلسات خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند پخش زنده این نشست را از طریق آپارات خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا دنبال کنند.
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