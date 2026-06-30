به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب، امروز در دیدار با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر لزوم تدوین بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی استان برای تدوین نسخه استانی جهت حل چالشهایی نظیر ناترازی انرژی و استمهال بدهیهای بانکی و بیمهای آمادگی کامل دارد.
وی با تبیین نقش مکمل دانش تخصصی بخش خصوصی و قدرت قانونی دستگاه قضا، اظهار کرد: نگاه کارشناسانه و متعهدانه حاکم بر اتاق بازرگانی فارس که مبتنی بر شناسایی دقیق موانع تولید و ارائه راهکارهای علمی است، فرصتی کمنظیر برای مدیریت چالشهای اقتصادی استان محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی در حوزههای برق، تأمین اجتماعی و مسائل مالیاتی، اگرچه پیگیریهای ملی در جریان است، اما نباید صرفاً به امید تصمیمات کشوری نشست. از این رو دادگستری استان فارس آمادگی دارد با مشارکت اتاق بازرگانی، در چارچوب اختیارات قانونی، راهکارهای عملیاتی و نسخههای استانی را برای کاهش آسیب به واحدهای صنعتی، بهویژه در موضوع ناترازی انرژی، تدوین و اجرا کند.
حجت الاسلام والمسلمین رجایینسب اضافه کرد: نباید اجازه داد قطعیهای برنامهریزینشده و فشارهای مالی موجب توقف فعالیت صنایع شود، بنابراین با تشکیل نشستهای تخصصی و فراخوان دستگاههای متولی، بهگونهای عمل خواهیم کرد که صرفه و صلاح تولیدکننده و اقتصاد استان رعایت شود.
رئیسکل دادگستری فارس با بیان اینکه ابزار قانونی دادگستری در خدمت رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار قرار دارد، ادامه داد: هدف مشترک ما و اتاق بازرگانی، صیانت از اشتغال و کاهش فشارهای غیرضروری به بنگاههای اقتصادی است. تعامل فعلی میان دادگستری و اتاق بازرگانی فارس به الگویی قابلاتکا تبدیل شده و امیدواریم با این همافزایی، شاهد گرهگشایی ملموس از مشکلات مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
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