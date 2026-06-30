حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، اظهار کرد: عنوان مراسم تشییع رهبر شهید کشورمان، شهید آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای، «بدرقه آقای شهید ایران» و شعار این مراسم «باید برخاست» است و «مشت گره‌کرده» نیز به عنوان نماد این مراسم انتخاب شده است.

وی افزود: از یک ماه قبل، ستاد بزرگداشت زیر نظر آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و حسینعلی امیری، استاندار فارس تشکیل شده و تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان ادامه داد: این ستاد دارای کمیته‌های مختلف از جمله اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، تدارکات، حمل‌ونقل و اعزام است و ثبت‌نام‌ها و هماهنگی‌های لازم نیز انجام شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم بزرگداشت رهبر شهید در ۱۲۰ شهر استان برگزار می‌شود. این برنامه‌ها از شنبه ۱۳ تیرماه آغاز شده و تا یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه خواهد داشت. برنامه‌های شهرستان‌ها تا ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود، اما مراسم شیراز تا ۲۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان در ادامه با اشاره به برنامه‌های اعزام به تهران اظهار کرد: یکی از بخش‌های اصلی برنامه‌ها، اعزام زائران به تهران است و در این راستا حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از استان برای حضور در مراسم تشییع اعزام خواهند شد.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از طریق پایگاه‌های بسیج و مساجد ثبت‌نام شده‌اند که ۶۰ دستگاه مربوط به شیراز و مابقی مربوط به شهرستان‌های استان است.

سخنگوی ستاد بزرگداشت «آقای شهید ایران» در فارس گفت: بخشی از اعزام‌ها نیز از طریق دستگاه‌ها انجام می‌شود که از جمله آن می‌توان به اعزام حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس از سوی بسیج دانشجویی برای انتقال استادان و دانشجویان اشاره کرد.

۱۴ تیر، زمان اعزام اتوبوس‌ها برای مراسم تشییع

وی بیان کرد: اعزام کاروان‌ها صبح یکشنبه ۱۴ تیرماه به تهران انجام می‌شود و شرکت‌کنندگان ابتدا در برنامه مصلی تهران و سپس روز دوشنبه در مراسم تشییع حضور خواهند یافت. اعزام کاروانی به مشهد و قم پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: با احتساب ۳۰۰ دستگاه اتوبوس ۴۰ نفره، بیش از ۱۲ هزار نفر از استان فارس به تهران اعزام خواهند شد، اما شمار افرادی که با خودروهای شخصی و خانوادگی عازم تهران، قم و مشهد می‌شوند، مشخص نیست و به همین دلیل امکان اعلام آمار دقیق وجود ندارد.

برگزاری حدود ۱۰۰ برنامه در استان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: در قالب هشت عنوان برنامه، مراسم مختلفی در ۱۲۰ شهر استان برگزار خواهد شد که در مجموع نزدیک به ۱۰۰ برنامه را شامل می‌شود.

جزئیات برنامه‌های شیراز

وی درباره برنامه‌های شیراز نیز گفت: روز شنبه ۱۳ تیرماه، اجتماع بانوان سوگوار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و از ساعت ۲۱ تا ۲۲ نیز تجمع بانوان در میدان ولیعصر(عج) شیراز خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان ادامه داد: روز یکشنبه ۱۴ تیر، اجتماع کارکنان دولت از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان امام خمینی(ره) حرم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و از ساعت ۲۱ تا ۲۲ نیز اجتماع کارکنان دولت در میدان قهرمانان میانرود برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز دوشنبه ۱۵ تیر، اجتماع فرهنگیان و دانش‌آموزان سوگوار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان امام خمینی(ره) حرم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و از ساعت ۲۱ تا ۲۲ نیز این اجتماع در میدان معلم شیراز ادامه خواهد داشت.

سخنگوی ستاد بزرگداشت «آقای شهید ایران» در فارس اظهار کرد: روز سه‌شنبه ۱۶ تیر، اجتماع روحانیون، طلاب و دانشگاهیان سوگوار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان امام خمینی(ره) حرم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و از ساعت ۲۱ تا ۲۲ نیز این برنامه در میدان غدیر شهرک گلستان شیراز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه ۱۷ تیر، اجتماع نیروهای مسلح شامل سپاه، بسیج، فراجا و ارتش از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در شبستان امام خمینی(ره) حرم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و از ساعت ۲۱ تا ۲۲ نیز اجتماع دیگری در شهر صدرا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان گفت: روز پنجشنبه ۱۸ تیر، مراسم عمومی و حرکت اقشار مختلف مردم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ از میدان امام حسین(ع) به سمت حرم شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود و همین برنامه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ همان روز نیز تکرار خواهد شد.

وی افزود: روز جمعه ۱۹ تیر، مراسم بزرگداشت و سوگواری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان فارس برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان گفت: مراسم پایانی بزرگداشت در شیراز، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار خواهد شد.