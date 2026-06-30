به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران حوزههای نظامی که در دورهای آموزشهایی را نیز به نیروی هوایی آمریکا ارائه کرده، در مصاحبهای تصریح کرده که دونالد ترامپ اکنون در «تلهای شوم» گرفتار شده که در آن، ایران با کنترل بر تنگه هرمز، برتری استراتژیک را در دست دارد.
این کارشناس برجسته معتقد است که کارزارهای بمباران یک کشور دیگر با هدف تغییر رژیم آن، اغلب نتیجهای معکوس دارند. پیپ اذعان کرده که آمریکا علیرغم حمله علیه ایران، موقعیت استراتژیک خود را تضعیف کرده و در یک دام تشدید شوم گرفتار شده است.
ایران قویتر از جنگ بیرون آمده است
وی تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی ایران از جنگ با آمریکا و اسرائیل قویتر بیرون آمده و این موضوع همه چیز را تغییر داده است. این تحلیلگر در ادامه افزوده که ایران اهرم مهم تنگه هرمز را در دست دارد و ماهها بمباران و فشار اقتصادی، به جای بازدارندگی تهران، رهبران ایران را متقاعد کرده است که باید اهرمهای تازهبهدستآمده خود را حفظ و گسترش دهند.
پیپ با تأکید بر کنترل ایران بر تنگه هرمز گفته که ایران – نه ایالات متحده – بهطور مؤثر کنترل مهمترین تنگه نفتی جهان را در دست دارد. وی افزود: اگر میخواهید از تنگه هرمز عبور کنید، یک کشور وجود دارد که باید با آن تماس بگیرید. این کشور ایالات متحده نیست. اسرائیل نیست. ایران است.
پیپ به حملات اخیر ایران به دو کشتی تجاری بهعنوان شاهدی بر نفوذ فزاینده تهران اشاره کرده است. او استدلال کرده که همین حملات برای کاهش چشمگیر تردد تجاری از طریق تنگه کافی بوده است. به گفته پیپ، ایران دیگر نیازی به انجام حملات گسترده یا بستن کامل آبراه تنگه هرمز ندارد. در عوض، حملات گاهبهگاه برای حفظ نگرانی شرکتهای کشتیرانی، بالا نگه داشتن هزینههای بیمه و تحت فشار قرار دادن بازارهای جهانی نفت کافی است.
پیپ معتقد است که مسئله لبنان همچنان مانع بزرگ دیگر در مسیر رسیدن ایران و آمریکا به توافق است. او تأکید کرده که ایالات متحده نمیتواند بهطور واقعگرایانه مفاد یادداشت تفاهم را که تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند، اجرا کند، در حالی که اسرائیل عملیات نظامی خود را ادامه میدهد و به دنبال حفظ مواضع خود در جنوب لبنان است.
پیپ اسرائیل را عامل غیرقابلپیشبینی در مناقشه گستردهتر منطقهای توصیف و استدلال کرده که نگرانیهای امنیتی اسرائیل میتواند صرفنظر از ترجیحات واشنگتن، موجب تحریک بیشتر درگیریها و تشدید تنشها شود.
پیپ در پاسخ به این سؤال که آیا مشوقهای مالی میتواند ایران را به مصالحه متقاعد کند، گفت که این یک معامله تجاری نیست. به گفته او، قدرت – نه پول – هدف اصلی ایران است و مشوقهای مالی بهاحتمال زیاد امتیازات پایدار ایجاد نخواهند کرد.
پیپ بر تضعیف جایگاه ترامپ در داخل آمریکا تأکید و افزوده که ترامپ از یک سو با احتمال شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره به خاطر جنگ با ایران مواجه است و از طرف دیگر، بخشهایی از حامیان جنبش «ماگا» (عظمت را به آمریکا باز میگردانیم)، خواهان اقدام نظامی قویتر علیه ایران هستند. او همچنین افزوده که از سوی دیگر، بسیاری از محافظهکارانی که از سیاست خارجی «آمریکا اول» ترامپ حمایت میکنند، با جنگ دیگری در خاورمیانه مخالفند.
پیپ هشدار داده که هرگونه اختلال بیشتر در صادرات نفت خلیج فارس میتواند بهسرعت قیمت سوخت را افزایش دهد و فشار سیاسی را در داخل تشدید کند. وی تأکید کرده که حتی اگر تنگه بهطور کامل بازگشایی شود، باز هم بیش از یک سال طول میکشد تا عرضه نفت و قیمتها به حالت عادی بازگردند.
...............
پایان پیام/
نظر شما