به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که جمعه منتشر شد، بار دیگر به هراس خود از کمبود ذخایر نفتی در دنیا در نتیجه ادامه جنگ علیه ایران اشاره کرده است.

دونالد ترامپ در مصاحبه با آکسیوس گفت: اگر به بمباران ایران ادامه می‌دادیم ما همین حالا شاهد انسداد کامل تنگه هرمز بودیم.

ترامپ در ادامه گفت: سراسر تنگه مین‌گذاری می‌شد و موشک‌ها بر فراز کشتی‌های میلیارد دلاری به پرواز درمی‌آمدند؛ کشتی‌هایی که دیگر هرگز جرات بادبان کشیدن و حرکت نداشتند؛ و ما برای ماه‌ها هیچ نفتی در اختیار نداشتیم.

او همچنین در پاسخ به منتقدان آمریکایی که معتقدند بایستی سخت‌گیرانه‌تر با ایران برخورد کرده و جنگ را ادامه می‌داد، گفت: تنها راهی که می‌توانستم سخت‌گیرتر باشم این بود که دو یا سه هفته دیگر به آنجا بروم و همچنان آنها را بمباران کنم، درست است؟ اما این چه چیزی عاید ما می‌کند؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: ما تا ماه‌ها نفت نخواهیم داشت. تا زمانی که بمب می‌ریزید، آن تنگه به‌طور خودکار بسته می‌ماند.

او سپس اضافه کرده است: این همان چیزی است که می‌تواند باعث یک رکود جهانی شود.

پایگاه آکسیوس روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود ترامپ در جریان جنگ در محافل خصوصی نگرانی خود را از اینکه ذخایر جهانی نفت در حال اتمام است ابراز کرده و گفته بود که اگر تنگه بسته بماند، ممکن است یک شوک نفتی جهانی رخ دهد.

آمارهای مربوط به ذخایر نفت آمریکا هم نشان می‌دهد که هنوز خطر بحران نفتی این کشور وجود دارد. ذخایر نفت خام بزرگ‌ترین مرکز ذخیره‌سازی تجاری نفت آمریکا، یعنی کوشینگ اوکلاهما، به ۲۰ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین میزان در ۱۱ سال گذشته است.

ذخایر نفت راهبردی هم که برای مدیریت عرضه نفت جهان ایجاد شده، به کمترین میزان تاریخ این ذخایر یعنی ۳۴۰ میلیون بشکه رسیده است.

بیشتر از یک ماه است که مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا هشدار می‌دهند، اواخر خرداد تا اوایل تیر، ذخایر نفتی آمریکا به مرحله تنش عملیاتی می‌رسد یعنی دیگر توانایی جبران کمبود نفت را ندارند.

در ۵ روزی که از اعلام تفاهم میان ایران و آمریکا می‌گذرد، ۱۸ میلیون نفت ایران به بازار وارد شده و دیروز ۶ میلیون بشکه نفت عربستان هم از تنگه هرمز خارج شده است.

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