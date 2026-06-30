ابراهیم لایق‌برحق، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان از اجرای گسترده برنامه‌های اطعام و پذیرایی از عزاداران حسینی در دهه نخست ماه محرم خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت خادمیاران و یاوران رضوی، همراهی خیرین و بانیان نیک‌اندیش و بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های محله‌ای، بیش از هشت هزار پرس غذای متبرک و نذری در نقاط مختلف شهرستان رشت میان عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توزیع شد.

وی افزود: علاوه بر توزیع غذای متبرک، میان‌داری عزاداری اجتماع شبانه شهر رشت نیز از شب هفتم‌محرم با حضور گسترده خادمیاران رضوی شهرستان رشت انجام شد.

لایق‌برحق با اشاره به برنامه متمرکز اطعام در شب عاشورای حسینی افزود: در این مراسم، ۷۶۰ پرس غذای متبرک با مشارکت آستان قدس رضوی، خیرین و بانیان تهیه و میان عزاداران توزیع شد. برای حفظ کرامت و رفاه مردم و جلوگیری از ازدحام، پیش از آغاز مراسم تجمع میدانی «خونخواهان رهبر شهید»، ژتون‌هایی میان شرکت‌کنندگان توزیع شد که زمان مراجعه برای دریافت غذا بر روی آن درج شده بود.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت ادامه داد: در اجرای این برنامه خادمیاران، یاوران و همیاران رضوی در بخش‌های تأمین اقلام، پخت، بسته‌بندی و توزیع غذا مشارکت داشتند و مجموع هزینه اجرای این طرح بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال بود.

وی همچنین به برنامه شام غریبان حسینی اشاره کرد و گفت: غرفه «قرار مقاومت» خدمت رضوی شهرستان رشت در شام غریبان، ۸۰۰ پرس آش شله‌قلمکار تهیه‌شده با نمک متبرک حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) را میان عزاداران توزیع کرد.

لایق‌برحق افزود: این برنامه با اهدای اقلامی به ارزش ۳۷۵ میلیون ریال از سوی خیرین و بانیان محلی آغاز شد و خادمیاران کانون محله‌ای رضویون مسئولیت پخت و بسته‌بندی و توزیع آش را در غرفه «قرار مقاومت» بر عهده داشتند.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت با بیان اینکه خادمیاران رضوی در کنار خدمت‌رسانی، در مراسم عزاداری نیز حضوری فعال داشتند، خاطرنشان کرد: خادمیاران در شام غریبان، میانداری دسته‌های سینه‌زنی تجمعات مردمی را بر عهده داشتند و در پایان مراسم نیز آیین عزاداری و توسل در مقابل غرفه «قرار مقاومت» با حضور مردم و خادمیاران برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه اطعام عزاداران تنها به برنامه‌های متمرکز محدود نبود، اظهار کرد: کانون‌های محله‌ای خدمت رضوی نیز به‌صورت مستقل و با تکیه بر مشارکت مردمی، برنامه‌های گسترده‌ای در ایام محرم اجرا کردند.

لایق‌برحق گفت: کانون محله‌ای قاسم بن الحسن(ع) طی شش شب، با کمک خیرین محلی، ۸۰۰ ساندویچ و ۸۰۰ پرس چلوخورشت میان عزاداران توزیع کرد که مجموع ارزش این اقدام به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رسید.

وی افزود: کانون محله‌ای حسینیه علی بن موسی‌الرضا(ع) در منطقه نخودچر نیز با مشارکت بانیان حسینیه، ۷۰۰ پرس غذای گرم در روز عاشورا تهیه کرد که از این تعداد، ۳۰۰ پرس در محل حسینیه و ۴۰۰ پرس به‌صورت بیرون‌بر میان اهالی محله توزیع شد. هزینه اجرای این برنامه بالغ بر ۴۵۰ میلیون ریال بود.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت ادامه داد: کانون محله‌ای نسیم رحمت نیز در روزهای دهم و یازدهم محرم، ۶۰ پرس زرشک‌پلو با مرغ و ۲۰۰ پرس آبگوشت با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال تهیه و میان عزاداران توزیع کرد.

وی با اشاره به فعالیت کانون محله‌ای مسجد جوادالائمه(ع) اظهار داشت: این کانون در دو نوبت و در قالب طرح «هر خانه یک آشپزخانه» موفق به تهیه ۴۵ پرس آبگوشت و ۱۱ پرس چلوخورشت شد که با مشارکت ۱۱ نفر از خادمیاران و ثبت ۱۸ ساعت خدمت، با هزینه‌ای بالغ بر ۲۳۰ میلیون ریال به عزاداران تقدیم شد.

لایق‌برحق همچنین گفت: کانون محله‌ای رضویون نیز در شام غریبان، ۸۰۰ پرس آش شله‌قلمکار با حضور جمعی از خادمیاران و با ارزشی بالغ بر ۳۷۵ میلیون ریال تهیه و میان عزاداران توزیع کرد.

وی افزود: کانون محله‌ای شهید حبیب‌زاده مسجد نقره‌دشت رشت، علاوه بر برگزاری محافل معرفتی و حضور در دسته‌های عزاداری، با مشارکت خیرین و نمازگزاران مسجد، یک‌هزار و ۲۳۰ پرس غذا شامل ۷۰۰ پرس در تاسوعا و ۵۳۰ پرس در عاشورا تهیه و توزیع کرد که هزینه این اقدام بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در پایان خاطرنشان کرد: کانون محله‌ای رهروان رضوی نیز در سه شب پایانی دهه نخست محرم، با مشارکت خیرین، ۲ هزار و ۳۰۰ پرس غذای نذری به ارزش یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال میان عزاداران حسینی توزیع کرد.

لایق‌برحق با قدردانی از مشارکت خیرین، بانیان، خادمیاران و یاوران رضوی اظهار امیدواری کرد که استمرار این حرکت‌های مردمی و خالصانه، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ خدمت کریمانه و تعمیق معارف اهل‌بیت(ع) در جامعه باشد.

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