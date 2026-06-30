به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ محمد نیک‌فطرت امروز سه‌شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به هماهنگی و پشتیبانی استانداری، سپاه قدس گیلان و ستاد اجرایی اظهار کرد: این حضور حماسی با هدف اعلام تجدید میثاق با «رهبرشهید» خون‌خواهی، حمایت از رهبر معظم انقلاب و آرمان‌های انقلاب صورت می‌گیرد.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با تبیین جزئیات اعزام گیلانی ها به مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها، این کاروان شامل ۴ هزار نفر با ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ۶ هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی است که در قالب یک سازماندهی دقیق مدیریت می‌شوند.

سرهنگ نیک فطرت در راستای پشتیبانی و هماهنگی بهتر از تشکیل ۱۱ کمیته تخصصی گفت و تصریح کرد: کمیته های مختلف فرهنگی، پشتیبانی، درمانی و... برای خدمات هرچه بیشتر به زائرین و همچنین شهرداری منطقه ۵ تهران به عنوان «معین گیلان» جهت مدیریت پارکینگ‌ها و راهنمایی زائران، تعیین شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله حضور راوی در تمامی اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: زائران گیلانی صبح ۱۴ تیر اعزام می‌شوند، عصر روز یکشنبه در تهران مستقر خواهند شد و صبح روز دوشنبه در مراسم تشییع حضور خواهند یافت.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان، افزود: جهت خدمات‌رسانی بهینه، ۳ موکب پذیرایی در مسیر راهپیمایی در تهران (محل تشییع) و یک موکب فرعی جهت توزیع بسته‌های فرهنگی تعبیه شده است تا زائران در طول مسیر مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به وسعت و اهمیت این مراسم گفت: با توجه به اینکه شاهد بزرگترین تجمع انسانی در دنیا خواهیم بود، تمامی ظرفیت‌های اسکان در مساجد با نگاه به متناسب‌سازی و توزیع متوازن میان شهرستان‌ها در حال آماده‌سازی است.

سرهنگ نیک فطرت از خدمات خادمین اردویی شهدا گفت و ادامه داد: در محل پارکینگ ها برای اتوبوس و ماشین های شخصی خادمین اردویی سپاه برای راهنمایی و استقرار زائراند که با مشکلی مواجه نشوند، حضور دارند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم‌های گسترده در سطوح مختلف استان، گفت: علاوه بر این اعزام باشکوه، برنامه‌های متنوع پاسداشت «قائد شهید» در تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های استان گیلان در طول این مدت به صورت مفصل و با مشارکت حداکثری مردم برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با تاکید بر آمادگی زائران برای شرایط جوی حاکم، اظهارکرد: با توجه به گرمای هوا و حساسیت‌های موجود در این تجمع عظیم، از تمامی هم‌استانی‌ها و زائران کاروان‌ها درخواست داریم ملزومات اصلی و ایمنی لازم را مدنظر داشته باشند تا این حضور پرشور و حماسی در بازه زمانی و مکانی مقرر، بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای به انجام برسد.

وی افزود: کمیته های پشتیبانی پیش بینی و آمادگی گسترده برای خدمات به زائران را دارد اما لازم است زائرین دراین سفر ملزومات همچون راهپیمایی اربعین را داشته باشند.

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