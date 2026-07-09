حملۀ دشمن آمریکایی به مسیر ریلی تهران_مشهد/حرکت قطارهای مسیر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز پنجشنبه به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یکی از ‌نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد حرکت قطارهای مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد معراجی فر در خصوص توقف حرکت قطارها در مشهد اظهار کرد: تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

وی گفت: برنامه‌ریزی لازم برای جابجایی مسافران قطارهای متوقف شده در این مسیر از طریق ناوگان مسافربری جاده ای به مشهد انجام شده است.

معراجی فر ادامه داد: مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

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