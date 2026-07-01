ابلاغ دستورالعمل بهداشتی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل نظارت بهداشتی در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب را به دانشگاه های علوم پزشکی مرتبط با این مراسم ابلاغ کرد.

علیرضا رئیسی، در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، قم و مشهد، دستورالعمل نظارت بهداشتی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید را جهت ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و مراقبت های لازم ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور فعال همکاران بهداشت محیط و بیماری‌ها در راستای کنترل عوامل محیطی از جمله آب، غذا، محل های طبخ و عرضه غذا و نذورات در این مراسم عظیم تصریح کرد: محورهای اصلی این دستورالعمل شامل هماهنگی و مشارکت های بین بخشی و برون بخشی، آموزش و اطلاع رسانی عمومی، نظارت و بازرسی و نیز گزارش دهی است.

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