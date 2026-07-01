به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر از برگزاری سیزدهمین کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» در روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه خبر داد و از اصحاب رسانه برای حضور و پوشش خبری این رویداد دعوت کرد.
«امین انصاری» با اعلام جزئیات این کنفرانس اظهار کرد: سیزدهمین کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» فردا، پنجشنبه ۱۱ تیرماه، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ به همت سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت ستاد مرکزی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، در تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.
انصاری افزود: سیزدهمین دوره این کنفرانس در شرایطی برگزار میشود که رهبر شهید انقلاب، پس از سالها مجاهدت در مسیر دفاع از امت اسلامی و مبارزه با نظام سلطه، در جنایت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند؛ رخدادی که خود نمادی آشکار از «حقوق بشر آمریکایی» به شمار میرود. از اینرو، این رویداد با هدف پاسداشت میراث فکری ایشان، تبیین گفتمان مقاومت و بررسی جلوههای نوین حقوق بشر آمریکایی، با حضور علما و نخبگان اهل سنت و تشیع، اندیشمندان، جوانان کشورهای مختلف و خانوادههای معظم شهدا برگزار خواهد شد.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر با اشاره به سخنرانان این کنفرانس گفت: حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین آقاجانپور نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر علی باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی، دکتر ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، سردار حاج حسن رستگار پناه رئیس مرکز مطالعات راهبردی اطلاعات و امنیت ستادکل نیروهای مسلح، سردار حسین رضا صادقی مشاور و رئیس ویژه دفتر نظارت فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد.
انصاری همچنین افزود: اجرای این کنفرانس را نجمالدین شریعتی، مجری توانمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر عهده خواهد داشت و محمد رسولی، شاعر و نوحه سرای آیینی، نیز در این مراسم به شعرخوانی خواهد پرداخت.
انصاری در پایان از خبرنگاران و نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی دعوت کرد برای حضور و پوشش خبری این برنامه، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی یا شماره گذرنامه و نام رسانه را بهمنظور صدور مجوز ورود، از طریق پیامک به شماره 09193545869 آقای مسلمی ارسال کنند.
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