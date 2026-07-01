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سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» برگزار می‌شود

۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵
کد مطلب: 1833871
سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» برگزار می‌شود

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر از برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» در روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر از برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» در روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه خبر داد و از اصحاب رسانه برای حضور و پوشش خبری این رویداد دعوت کرد.

«امین انصاری» با اعلام جزئیات این کنفرانس اظهار کرد: سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب» فردا، پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه، از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ به همت سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت ستاد مرکزی بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، در تالار ایوان شمس برگزار خواهد شد.

انصاری افزود: سیزدهمین دوره این کنفرانس در شرایطی برگزار می‌شود که رهبر شهید انقلاب، پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر دفاع از امت اسلامی و مبارزه با نظام سلطه، در جنایت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند؛ رخدادی که خود نمادی آشکار از «حقوق بشر آمریکایی» به شمار می‌رود. از این‌رو، این رویداد با هدف پاسداشت میراث فکری ایشان، تبیین گفتمان مقاومت و بررسی جلوه‌های نوین حقوق بشر آمریکایی، با حضور علما و نخبگان اهل سنت و تشیع، اندیشمندان، جوانان کشورهای مختلف و خانواده‌های معظم شهدا برگزار خواهد شد.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر با اشاره به سخنرانان این کنفرانس گفت: حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین آقاجانپور نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر علی باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی، دکتر ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، سردار حاج حسن رستگار پناه رئیس مرکز مطالعات راهبردی اطلاعات و امنیت ستادکل نیروهای مسلح، سردار حسین رضا صادقی مشاور و رئیس ویژه دفتر نظارت فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد.

انصاری همچنین افزود: اجرای این کنفرانس را نجم‌الدین شریعتی، مجری توانمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر عهده خواهد داشت و محمد رسولی، شاعر و نوحه سرای آیینی، نیز در این مراسم به شعرخوانی خواهد پرداخت.

انصاری در پایان از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی دعوت کرد برای حضور و پوشش خبری این برنامه، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی یا شماره گذرنامه و نام رسانه را به‌منظور صدور مجوز ورود، از طریق پیامک به شماره 09193545869 آقای مسلمی ارسال کنند.

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