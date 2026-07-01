به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی دولت اعلام کرد: براساس مصوبه امروز هیات دولت، به منظور تسهیل خروج عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی از تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تهران تعطیل اعلام شد؛ همچنین روز پنجشنبه نیز در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شد.

فاطمه مهاجرانی در گفتگویی اعلام کرد: هیات دولت امروز چهارشنبه دهم تیر تصمیم گرفت که به منظور تسهیل خروج عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه این شهر تعطیل شود.

براساس این مصوبه، همچنین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه مصادف با آیین خاکسپاری آقای شهید ایران در مشهد مقدس، در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شده است.

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