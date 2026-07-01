به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنابر تاکید متخصصان سلامت، رعایت چند نکته ساده بهداشتی بسیار میتواند به حفظ سلامت در تجمعات از جمله آیین وداع و تشییع رهبر شهید کمک کند.
متخصصان سلامت تاکید دارند که پیش از حضور در تجمعات در هوای گرم باید مایعات به میزان کافی نوشید و همچنین با معده خالی در مراسم حاضر نشد. همراهداشتن یک بطری آب توصیه میشود و همچنین در صورت امکان محلول یا پودر ORS تهیه کنید. شرکتکنندگان باید آب را جرعهجرعه و پیش از احساس تشنگی بنوشند.
محافظت در برابر نور آفتاب نیز از دیگر نکات توصیه شده به شمار میرود؛ بنابراین، استفاده از کلاه لبهدار، چتر یا چفیه، پوشیدن لباسهای گشاد و نخی توصیه میشود. همراه داشتن ماسک مناسب به منظور پیشگیری از بیماریهای تنفسی از دیگر توصیههای بهداشتی است تا در صورت نیاز از آن استفاده کرد.
استراحت گاه به گاه در سایهها و خودداری از ایستادن طولانیمدت زیر تابش نور مستقیم خورشید از دیگر توصیههای بهداشتی است. استفاده از چفیه و پارچه مرطوب برای خنک نگهداشتن سر و گردن میتواند به کاهش دمای بدن کمک کند.
تشنگی شدید، ضعف و بیحالی، سرگیجه، سردرد، گیجی، تهوع، گرفتگی عضلات، کاهش هوشیاری و افزایش دمای بدن جزو علائم گرمازدگی است. افرادی که دارای علائم گرمازدگی هستند، میبایست به سرعت به سایه و محیط خنک منتقل شوند. سر و گردن فرد دارای علائم گرمازدگی را میبایست با پارچه مرطوب خنک کرد. اگر افراد دارای علائم گرمازدگی هوشیار هستند، آب یا محلول ORS به آنها نوشاند. توجه به تغییر سطح هوشیاری افراد گرمازده نیز حائز اهمیت است؛ اگر سطح هوشیاری افراد تغییر کرد باید از نیروهای امدادی کمک گرفت.
توجه به سلامت سالمندان، زنان باردار، کودکان و افرادی دارای بیماری زمینهای مانند بیماریهای قلبی، دیابت و آسم حائز اهمیت است. این افراد بهتر است که از حضور طولانیمدت در گرما خودداری کنند و در سایهها مستقر شوند. همچنین همراه داشتن داروهای ضروری از دیگر توصیههای بهداشتی برای سالمندان، زنان باردار، کودکان و افراد دارای بیماری زمینهای است.
شستوشوی دستها با آب وصابون یا ضدعفونیکردن دستها به منظور حفظ بهداشت عمومی پیش از خوردن غذا و پس از اجابت مزاج میبایست در کانون توجه قرار گیرد و ضروری است. شرکتکنندگان در تجمعات نباید مانع حرکت خودروهای امدادی شوند.
بنابر توصیههای بهداشتی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی، همراه داشتن چند وسیله ساده مانند بطری آب، محلول ORS، کلاه لبهدار، پارچه، ماسک، داروهای ضروری، چتر و کارت شناسایی میتواند کمککننده باشند. افرادی که در این مراسم شرکت میکنند از همراهداشتن کارت شناسایی و شماره تماس یکی از نزدیکان خود غافلنشوند.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما