به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه اربعین حسینی نسخه سوم و جدید اپلیکیشن مذهبی ـ فرهنگی «مصباح الهدی» ویژه اربعین ۱۴۰۵، با توسعه محتوای معرفتی با هدف همراهی معرفتی و کاربردی برای زائران اربعین عرضه شده است. این نرم‌افزار مجموعه‌ای از محتوای مورد نیاز زائران در حوزه معارف اهل‌بیت علیهم السلام، احکام، زیارت، ادعیه، مسائل سفر و محتوای چندرسانه‌ای را در یک بستر در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

نسخه سوم مصباح الهدی که برای اربعین ۱۴۰۵ در دسترس قرار گرفته، نسبت به نسخه‌های پیشین توسعه قابل توجهی پیدا کرده است. این نسخه اکنون از شش زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، آذری و ترکی استانبولی پشتیبانی می‌کند و بخش ویژه‌ای نیز برای ناشنوایان در آن پیش‌بینی شده است. دو زبان آذری و ترکی استانبولی از جمله امکانات افزوده‌شده به نسخه جدید هستند.

از جمله امکانات «مصباح الهدی» می‌توان به نکات کوتاه معرفتی پیرامون امام‌شناسی، زیارت و عزاداری، احکام سفر اربعین، زیارات و ادعیه به‌صورت متنی و صوتی، کتابخانه متنی و کتاب‌های صوتی، پادکست، تصاویر و کلیپ‌های مذهبی، معرفی اماکن زیارتی همراه با نقشه دسترسی و توصیه‌های اخلاقی، بهداشتی و عمومی سفر اشاره کرد. مجموعه‌ای از روایات درباره آداب و آثار زیارت نیز در این نرم‌افزار در دسترس کاربران قرار گرفته است.

در بخش «کلام فقیه» نیز مجموعه‌ای از بیانات اخلاقی، معرفتی و تربیتی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی ارائه شده و در بخش زیارات، متون و فایل‌های صوتی زیارت‌هایی همچون زیارت اربعین، عاشورا و جامعه کبیره در دسترس است. نقشه مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و محتوای کاربردی مرتبط با سلامت و سفر نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است.

اپلیکیشن «مصباح الهدی» توسط مؤسسه احیاء امر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام طراحی و تولید شده است. نخستین نسخه این نرم‌افزار در سال ۱۴۰۳ برای زائران اربعین عرضه شد و سال گذشته نیز نسخه توسعه‌یافته آن با چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو در اختیار مخاطبان قرار گرفت؛ نسخه سوم امسال با افزایش زبان‌ها به شش زبان و توسعه امکانات محتوایی و فنی، دامنه مخاطبان خود را گسترش داده است.

نسخه جدید «مصباح الهدی» از طریق وب‌سایت رسمی این نرم‌افزار، کافه‌بازار و مایکت قابل دریافت است.

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