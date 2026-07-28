مجالس عزاداری باید زندگی انسان را متحول کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، با اشاره به جایگاه ماه‌های محرم و صفر اظهار داشت: محرم و صفر ماه‌های عظیمی هستند که در آنها یاد اهل‌بیت اطهار(ع) را زنده نگه می‌داریم.

وی افزود: امام حسین(ع) چنان فداکاری بزرگی انجام داد که نمونه آن در سراسر جهان وجود ندارد. هدف از این جانفشانی عظیم، حفظ و بقای اسلام بود. به همین دلیل امام حسین(ع) در آخرین لحظات زندگی خود فرمودند: اگر دین محمدی با شهادت من حفظ می‌شود، ای تیرها و شمشیرها، بیایید که حسین آماده است.

آیت‌الله نجفی تأکید کرد: اگر مجالس عزاداری باعث تغییر در زندگی انسان نشود، ما تنها یک رسم را انجام داده‌ایم و هدف واقعی عزاداری را درک نکرده‌ایم. مجالس عزا باید بستری برای دعوت مردم به سوی خداوند باشد تا انسان‌ها با دین الهی پیوند برقرار کنند.

وی ادامه داد: مردم باید قرآن و سیره اهل‌بیت(ع) را بیاموزند، اما متأسفانه در مجالس ما یاد خداوند بسیار کم‌رنگ شده است. نهایت جهل این است که برخی افراد در جامعه ما تمام کارهای خداوند را به اهل‌بیت(ع) نسبت می‌دهند. این یک فاجعه است که جامعه ما تنها می‌شنود اما درک نمی‌کند. اگر پس از شنیدن سخنان مجالس محرم، تغییری در زندگی ما ایجاد نشود، همه این‌ها بی‌فایده خواهد بود.

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با اشاره به تغییر سبک عزاداری در زمان حاضر گفت: «اندوه امام حسین(ع) همواره تازه است، اما در دوران کنونی برخی ویژگی‌هایی که در گذشته در عزاداری وجود داشت، دیگر دیده نمی‌شود. در گذشته مردم در ایام محرم همواره حالت حزن و اندوه داشتند، اما امروز عزاداری تا حدی حرفه‌ای شده است؛ غذاهای خوب تهیه می‌شود و توجه زیادی به مسائل ظاهری و پذیرایی معطوف شده است، در حالی که اگر غم حقیقی وجود داشته باشد، چنین اموری ضرورتی پیدا نمی‌کند.»

وی اظهار داشت: انسان خوب کسی است که اگر از او پرسیده شود تو کیستی، پاسخ دهد: من مسلمان هستم. انسان نباید خود را تنها در چارچوب فرقه و مذهب خاصی محدود کند.

آیت‌الله نجفی افزود: در طول چهارده قرن تلاش‌های زیادی برای از بین بردن نسل سادات انجام شد، اما امروز همچنان فرزندان امام حسین(ع) در گوشه‌وکنار جهان حضور دارند. امام حسین(ع) دین را جاودانه کرد.



وی در پایان تأکید کرد: راه اهل‌بیت(ع) زمانی زنده می‌ماند که انسان‌ها در عمل، زندگی خود را با آموزه‌های الهی و سیره خاندان پیامبر(ص) هماهنگ کنند.

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